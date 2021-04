Boeing: logistics contract per il supporto degli Apache israeliani

Boeing ha annunciato oggi un contratto per fornire all’Israeli Air Force (IAF) supporto logistico integrato per gli AH-64A-model and D-model Apache helicopters israeliani.

La direct commercial sale, assegnata a dicembre 2020, è un five-year follow-on contract che si basa sull’attuale IAF Apache support di Boeing. Boeing fornirà logistical, program, engineering and technical support, A- and D-model technical publications, D-model unique repairs, in-country field service representative, overhaul material kits per vari drivetrain systems, compresi transmissions and gear boxes.

“Questo pacchetto di supporto su misura e la vertical lift experience decennale di Boeing offrono al nostro cliente israeliano una competenza globale di supporto superiore ed eleva la capacità della loro flotta Apache di supportare le missioni chiave”, ha affermato Indra Duivenvoorde, director of Europe and Israel services for Boeing.

Boeing ha fornito supporto per la flotta di elicotteri Apache dell’IAF per decenni e attualmente fornisce transactional spares, A-model repairs, support and test equipment, engineering project support per l’IAF. Un Boeing field service representative è stato co-localizzato con il cliente dal 1991 per fornire supporto tecnico in loco.

Oltre all’U.S. Army, Israele è una delle 16 nazioni partner in tutto il mondo che utilizzano l’Apache come primary attack helicopter, con più forze di difesa globali che esprimono grande interesse. Più di 2.500 elicotteri sono stati consegnati in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Boeing)