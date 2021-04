Etihad Airways avvia il test di IATA Travel Pass sui voli da Abu Dhabi in Nord America

Gli ospiti che viaggiano con Etihad Airways da oggi fino al 31 maggio da Abu Dhabi a Chicago, New York, Washington e Toronto, saranno i primi a provare l’app IATA Travel Pass per gestire facilmente le proprie travel health credentials.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Con i requisiti sanitari in continua evoluzione per i viaggi, Etihad ritiene che una digital health passport solution fornirà ulteriore chiarezza e facilità ai viaggiatori. Etihad ha stretto una partnership con IATA in modo che un approccio unificato a livello globale a un travel pass possa essere semplificato, per rendere i viaggi più facili una volta che i governi decidono quali regolamenti sono necessari per attraversare i confini in entrambe le direzioni”.

Per partecipare alla prova, gli ospiti devono semplicemente scaricare l’app IATA Travel Pass dall’Apple App Store e prenotare un appuntamento con Life Diagnostics o BioGenix Labs. Alla clinica, gli ospiti informano che stanno partecipando al trial IATA Travel Pass. Una volta che il risultato del test è pronto, i viaggiatori potranno visualizzarlo sia sull’app IATA Travel Pass, sia attraverso la piattaforma digitale della clinica.

“L’Etihad Airways trial di IATA Travel Pass contribuirà a creare fiducia tra governi e viaggiatori che le digital health apps possono aiutare in modo sicuro, protetto e conveniente a riavviare l’aviazione. L’app offre ai viaggiatori uno sportello unico per aiutarli a rispettare le nuove regole per i viaggi e ai governi offre completa garanzia sull’identità del passeggero e sull’autenticità delle credenziali di viaggio presentate”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security.

Il Travel Pass IATA consentirà agli ospiti di Etihad di creare un “digital passport” per ricevere i risultati dei test Covid e verificare che siano idonei a intraprendere il viaggio. È importante sottolineare che IATA Travel Pass manterrà per i passeggeri il controllo dei propri dati e faciliterà la condivisione del loro test con le compagnie aeree e le autorità di viaggio. Inoltre, renderà conveniente per i passeggeri gestire la documentazione di viaggio.

Gli ospiti che partecipano al trial IATA Travel Pass beneficeranno dell’accesso prioritario a Life Diagnostics e Biogenix Labs per il loro test PCR, check-in più veloce in aeroporto e un voucher Wi-Fi da 90 MB gratuito da utilizzare in volo. Gli ospiti che non desiderano partecipare alla sperimentazione possono continuare a seguire il metodo esistente di condivisione dei risultati del test PCR con Etihad, presentando una copia stampata dei risultati al check-in.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)