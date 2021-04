Dubai Aerospace Enterprise ordina 15 Boeing 737 MAX

Boeing e Dubai Aerospace Enterprise (DAE) hanno annunciato oggi che l’aircraft lessor sta ampliando il suo 737 MAX portfolio con un ordine per 15 737-8. DAE aveva investito nel 737 MAX acquistando jet da clienti esistenti e dandoli in lease back ai vettori. Il nuovo ordine è il primo acquisto diretto di DAE per i 737 MAX da Boeing, in quanto modernizza il suo portfolio per migliori performance economiche e ambientali. L’ordine apparirà sul Boeing Orders and Deliveries website una volta finalizzato.

Firoz Tarapore, CEO di DAE, ha dichiarato: “Siamo lieti di approfondire il nostro già forte rapporto con Boeing. Compreso questo ordine, possediamo e gestiamo 162 Boeing. Un numero crescente di regolatori dell’aviazione globale sta riportando il MAX nei cieli. Siamo fiduciosi nel successo di questi velivoli poiché i viaggi aerei nazionali e regionali stanno assistendo a forti segnali di ripresa”.

Il nuovo acquisto è il secondo investimento di DAE nel 737 MAX nell’ultimo anno. Nel terzo trimestre del 2020, il lessor ha firmato un accordo con American Airlines per il purchase and lease back di 18 nuovi aerei 737-8. Dall’accordo, il lessor ha consegnato 17 jet al vettore statunitense. DAE aveva precedentemente concluso un simile purchase-leaseback deal con il vettore brasiliano GOL per cinque 737-8.

“DAE è stato determinante nell’aiutare i suoi clienti a realizzare l’economia operativa e le performance ambientali del 737-8. Siamo lieti che siano tornati ad aggiungere altri 737 al loro piano di crescita, in quanto si posizionano per la ripresa del traffico passeggeri commerciale”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo onorati della fiducia di DAE nella famiglia 737 e non vediamo l’ora di collaborare con loro per soddisfare le esigenze della flotta delle compagnie aeree di tutto il mondo”.

Il 737-8 fa parte della famiglia 737 MAX, progettata per offrire maggiore efficienza nei consumi, affidabilità e flessibilità nel single-aisle market. L’aereo può volare per 3.550 nm – circa 600 miglia più lontano del suo predecessore – consentendo alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri. Rispetto agli aeroplani che sostituisce, il 737-8 offre anche un’efficienza superiore, utilizzando il 16% in meno di carburante e riducendo significativamente le emissioni di CO2 e i costi operativi.

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd. è una global aviation services company con sede a Dubai. DAE serve oltre 170 airline customers in oltre 65 paesi dai suoi sette uffici a Dubai, Dublino, Amman, Singapore, Miami, New York e Seattle. La Aircraft Leasing division di DAE ha una owned, managed, committed and mandated to manage fleet di circa 425 aeromobili Airbus, ATR e Boeing con un valore superiore a 16 miliardi di dollari. La Engineering division di DAE serve clienti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia meridionale dalla sua struttura all’avanguardia che può ospitare fino a 15 wide and narrow body aircraft. È autorizzata a lavorare su 13 tipi di aeromobili e ha l’approvazione normativa di oltre 25 regolatori a livello globale.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)