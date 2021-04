News Brevi – 20.04.2021

PROTOCOLLO ENAC – SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la Scuola Superiore della Magistratura hanno firmato oggi, 20 aprile 2021, un protocollo d’intesa per avviare attività di interesse comune di carattere scientifico, culturale e di formazione professionale, in particolare sulla sicurezza del trasporto aereo. Il Protocollo, di durata biennale, firmato dal Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta e dal Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Giorgio Lattanzi, concerne i fini istituzionali propri dell’ENAC e della Scuola Superiore della Magistratura che prevedono, rispettivamente, da una parte di promuovere la sicurezza del trasporto aereo e la diffusione dei principi della ”Just Culture” aeronautica anche in riferimento alla giustizia penale, e dall’altra di svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati anche in collaborazione con enti preposti a specifici settori. A tal fine, tra gli obiettivi del rapporto di collaborazione, diretto ad accrescere le conoscenze dei destinatari sui temi relativi al trasporto aereo e a rispettare gli impegni europei assunti dall’Italia in materia, anche in considerazione della Comunicazione della Commissione europea del 16 novembre 2020, vi sono: organizzare e gestire corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento inerenti a temi di interesse comune ed in particolare a quelli relativi alla sicurezza dell’aviazione civile; realizzare studi, ricerche e pubblicazioni sui temi suindicati.

AMERICAN AIRLINES REINTRODUCE IL BEVERAGE SERVICE – A partire dal 1° maggio, American Airlines reintrodurrà il full beverage service in tutte le domestic premium cabins. A partire dal 1° giugno, nella main cabin inizierà il beverage service, comprese bevande in lattina, succhi di frutta e acqua. La sicurezza e il benessere dei clienti e dell’equipaggio di volo a bordo è una priorità assoluta per American. Questa è stata la strategia guida per ripristinare più servizi in volo in modo attento e ponderato, per garantire che gli assistenti di volo e i clienti si sentano al sicuro e a proprio agio. American ha lavorato fianco a fianco con l’Association of Professional Flight Attendants (APFA) e gli esperti medici del Travel Health Advisory Panel per determinare il modo più sicuro per restituire con cura il food and beverage program. “La reintroduzione da parte di American del beverage service è un processo attento e informato per garantire che tutti a bordo si sentano al sicuro e a proprio agio”, ha affermato Brady Byrnes, Vice President of Flight Service. “Attraverso le nostre partnership, abbiamo stabilito collettivamente che è il momento giusto per ripristinare questo servizio e possiamo farlo continuando a dare ai clienti la massima tranquillità”. Il feedback degli assistenti di volo e dei clienti sarà attentamente considerato man mano che verrà introdotto in modo incrementale un maggior numero di food and beverage service. Ai clienti verranno anche ricordate le linee guida per la copertura del viso durante il viaggio con American. In conformità con le linee guida federali, American richiede che i rivestimenti per il viso siano sempre indossati in aeroporto e a bordo dell’aeromobile e possono essere rimossi solo brevemente mentre il cliente sta mangiando o bevendo. Domestic Premium Cabin: a partire dal 1° maggio full complimentary beverage service, inclusi alcolici, bevande in lattina, succhi di frutta e acqua. Domestic Main Cabin: il beverage service è attualmente fornito sui voli di lunghezza superiore a 2.200 miglia (circa quattro ore o più), a partire dal 1 giugno complimentary beverage service, comprese bevande in lattina, succhi di frutta e acqua. Entro la fine dell’estate full main cabin beverage service, comprese opzioni di bevande alcoliche, insieme al popolare buy-on-board food program di American.

IATA RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL SINGLE EUROPEAN SKY (SES) – L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che il progetto Single European Sky (SES) per riformare il sistema di gestione del traffico aereo europeo rischia di collassare se gli stati europei non appoggiano le proposte della Commissione europea per riavviare l’iniziativa in stallo. “La Commissione europea ha cercato di offrire i vantaggi di SES dall’inizio degli anni 2000. Ma la non azione ha significato che nessuno dei suoi obiettivi è stato raggiunto. La nuova legislazione, come proposto dalla Commissione, è l’unico modo per forzare la riforma e i miglioramenti che sono disperatamente necessari”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Il SES è fondamentale per un’industria europea del trasporto aereo sicura, sostenibile ed efficiente. Tra i suoi vantaggi ci sono un miglioramento delle safety performance di un fattore dieci, maggiore capacità e minori ritardi, una riduzione del 10% delle emissioni del trasporto aereo dell’UE, a sostegno del Green Deal europeo”, afferma IATA. “La crisi COVID-19 rende i guadagni di efficienza del SES più critici che mai e la crisi climatica rende essenziali i benefici della sostenibilità. L’Europa parla bene dell’importanza della sostenibilità e della competitività. È tempo di mettere in atto queste parole con il SES. Se il peso combinato della crisi climatica e della crisi COVID-19 non sono fattori sufficientemente convincenti per il SES, è difficile sapere cosa potrebbe essere”, ha detto Walsh. IATA sostiene con forza gli sforzi della Commissione e di alcuni stati riformisti in un pacchetto che include la creazione di regolatori economici nazionali indipendenti e di una EU-wide regulatory agency, il rafforzamento del pan-European Network Manager per migliorare l’efficienza, che contribuirà a ridurre i ritardi e le emissioni. “Molti stati europei stanno valutando di bloccare le riforme a favore di una visione alternativa che indebolirà gli obiettivi e la supervisione normativa rispetto a quanto è attualmente in atto. Ciò è del tutto inaccettabile e potrebbe far crollare l’intero pacchetto di riforme”, afferma IATA. “Un fallimento così catastrofico della proposta della Commissione richiederebbe anni per riprendersi. Avremmo perso una reale opportunità di cambiamento quando è assolutamente necessario. E l’ambiente e l’economia europea ne pagheranno un prezzo alto, insieme ai viaggiatori e alle compagnie aeree. È tempo che gli stati sostengano la proposta della Commissione di realizzare finalmente un cielo unico europeo”, ha affermato Walsh.

IATA: PARTNERSHIP CON UNILABS PER IATA TRAVEL PASS – Unilabs e International Air Transport Association (IATA) hanno firmato un accordo per incorporare il Covid-19 testing network di Unilabs in IATA Travel Pass. L’accordo renderà Unilabs uno dei primi grandi gruppi di laboratori ad essere integrato nell’app Travel Pass di IATA. La prova di un test Covid-19 negativo è richiesta da molti governi come condizione per l’ingresso e l’app rende il processo fluido, sicuro e facile. “I test Covid-19 giocheranno un ruolo nel riavviare i viaggi internazionali. I viaggiatori dovranno comprendere i requisiti dei test, individuare i laboratori, verificare la loro identità al laboratorio e trasferire i risultati dei test alle parti interessate – compagnie aeree e governi – secondo necessità. La nostra partnership con Unilabs consentirà ai viaggiatori di accedere alla vasta rete di Unilabs e li aiuterà a gestire in modo sicuro ed efficiente i risultati dei loro test”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Siamo lieti che IATA ci abbia scelto per questa iniziativa”, ha affermato Michiel Boehmer, Presidente e COO di Unilabs. “Quando i viaggi internazionali inizieranno a tornare, siamo pronti a fare la nostra parte, offrendo test Covid-19 rapidi, efficaci e affidabili che faranno tornare le persone a muoversi”. IATA Travel Pass fornisce informazioni sui requisiti di ingresso, indirizza i viaggiatori a laboratori affidabili e consente ai passeggeri di ricevere e gestire certificati digitali per i test o le vaccinazioni Covid-19. Unilabs sarà in grado di caricare in modo sicuro i risultati dei test in IATA Travel Pass, che verranno poi controllati rispetto allo IATA Timatic global registry of national health requirements, per produrre uno stato “OK to travel”. Attraverso l’app, i passeggeri possono condividere il loro stato e i certificati di prova digitale con autorità, aeroporti e compagnie aeree. Unilabs e IATA stanno attualmente conducendo un programma pilota negli Emirati Arabi Uniti. Una volta che i processi saranno attivi e funzionanti, l’iniziativa verrà estesa ad altre entità della rete Unilabs in molti paesi.

IL PREDIDENTE DELL’ICAO COUNCIL EVIDENZIA LE SFIDE PER L’AVIAZIONE POST-PANDEMIA – Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha detto oggi ai leader dell’aviazione civile latinoamericana che il settore dovrebbe aspettarsi di affrontare una serie di sfide quando il viaggio aereo inizierà il suo ritorno alla normalità. I commenti del Presidente facevano parte delle osservazioni principali che ha fornito all’Hermes Air Transport event ‘Resilience and efficiency through Leadership and Cooperation’ in the post-COVID era for Latin American aviation. “Siamo tornati ai livelli del 2003 in termini di global seat capacity”, ha commentato il presidente Sciacchitano, spiegando che ICAO prevede una riduzione globale complessiva dei passeggeri compresa tra il 41% e il 50% per il 2021, rispetto alla riduzione del 60% monitorata per il 2020. “Le significative flessioni subite nei viaggi aerei globali e regionali continuano a presentare gravi tensioni di liquidità alle aziende e ai fornitori”. La maggior parte delle osservazioni del Presidente ha sottolineato come l’Aviation Recovery Task Force (CART) dell’ICAO Council abbia considerato in modo proattivo le sfide che ora si prospettano. “Quest’ultima phase delle CART guidance and recommendations ha preso di mira questioni specifiche relative alle States multilayer risk management strategies. Supporta la creazione di public health travel corridors, promuove la distribuzione globale sicura ed efficiente di vaccini e multilateral all-cargo air services e incoraggia certificati di test COVID-19 standardizzati per un uso internazionale sicuro”. Il presidente Sciacchitano ha sottolineato che il successo a breve termine con questi obiettivi dipende dalla definizione di strategie di gestione del rischio nazionali e regionali per aprire gradualmente le rotte aeree, tenendo maggiormente conto del ruolo del trasporto aereo come fattore abilitante e moltiplicatore della resilienza economica e del recupero. “La pandemia COVID-19 non è solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi economica e finanziaria che presenta ai governi compromessi molto difficili in termini di priorità sanitarie, economiche e sociali interessate”. ICAO ha programmato una conferenza di alto livello su questi argomenti per questo ottobre e ha elogiato gli Stati dell’America Latina per il nuovo regional air cargo liberalization agreement per rafforzare il trasporto di vaccini e la ripresa a lungo termine in tutta l’America Latina.

DELTA ED EMORY CONDIVIDONO TRAVEL AND SAFETY TIPS CON I PARTNER DI LINGUA SPAGNOLA – Per i travel partners di lingua spagnola di Delta, prepararsi al ritorno dei viaggi e aiutare a educare i clienti sulla sicurezza e sui requisiti di viaggio in rapida evoluzione è la chiave per aiutare la ripresa del settore. Per fare la loro parte, Delta ed Emory Healthcare hanno ospitato un evento virtuale in lingua spagnola per agenti di viaggio, partner aziendali e media negli Stati Uniti, America Latina e Spagna per discutere della nuova esperienza di viaggio, di cosa possono aspettarsi i clienti e di come viaggiare in sicurezza. Luciano Macagno, Delta Managing Director of Latin America, the Caribbean and South Florida e il dottor Carlos del Rio di Emory, Infectious Disease Special Advisor to Delta and Distinguished Professor of Medicine at Emory School of Medicine, hanno parlato degli oltre 100 livelli di protezione messi in atto dalla compagnia con la guida dei suoi partner. “Credo che stiamo iniziando la nostra discesa, tuttavia, c’è ancora molta strada da fare prima di arrivare. Quindi è imperativo continuare a usare maschere facciali e continuare a praticare tutte le misure di salute e sicurezza per un atterraggio sicuro. Il nostro atterraggio sicuro dipende dal fatto che tutti utilizzino le loro maschere, si mantengano a distanza di sicurezza e facciano tutto ciò che è necessario per stare al sicuro, incluso il vaccino”. Macagno ha anche condiviso i dettagli della ripresa e di come Delta si stia riprendendo nelle regioni dell’America Latina e dei Caraibi: “Sono molto felice di poter dire che siamo sulla buona strada per la ripresa, con quasi 4.000 partenze giornaliere in tutto il mondo, operando verso 200 destinazioni negli Stati Uniti e 50 in tutto il mondo”.

ETIHAD AIRWAYS AVVIA UNA GIFT GIVING CAMPAIGN – Etihad Airways ha intrapreso una gift giving campaign durante questo Ramadan. La promozione fa parte dell’impegno di Etihad, svelato la scorsa settimana, di distribuire 50.000 premi durante tutto l’anno per celebrare il 50° anniversario degli Emirati Arabi Uniti. Etihad celebra l’occasione regalando a tre vincitori 50 volte la loro tariffa di volo in Etihad Credit. Etihad Credit può essere utilizzato per pagare voli, upgrade ed extra in qualsiasi momento entro due anni. Per vincere, i viaggiatori devono prenotare un volo tra il 20 aprile e il 12 maggio da Abu Dhabi verso qualsiasi destinazione sulla rete mondiale di Etihad e volare prima del 31 dicembre 2021. Visitare etihad.com per i termini e le condizioni completi.