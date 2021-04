easyJet: prenotazioni in aumento in vista della riapertura dei confini regionali

Nei giorni successivi all’annuncio del governo rispetto a una graduale ma irreversibile riapertura dei confini regionali anche per spostamenti non essenziali, easyJet ha registrato un aumento delle prenotazioni di circa il 200% solo sul mese di maggio, a conferma che gli italiani sono pronti a rimettersi in viaggio in sicurezza non appena le autorità lo consentono. Per supportare la ripartenza, la compagnia ha messo a disposizione 20.000 posti a €19, per volare in Italia dal 26 aprile al 31 ottobre 2021. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate tra il 21 aprile e il 27 aprile 2021.

“Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Draghi che ha annunciato la progressiva riapertura dei confini regionali a partire dal prossimo 26 aprile. Saremo lieti di lavorare a fianco delle Istituzioni per ridurre progressivamente le restrizioni e permettere alle persone di tornare a spostarsi in tutta sicurezza”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Negli ultimi 3 giorni dopo l’annuncio del Governo, le prenotazioni per i voli domestici per l’estate sono aumentate notevolmente. Una chiara evidenza del fatto che il desiderio di viaggiare è forte e la domanda c’è. Per questo continueremo a migliorare la nostra offerta per permettere ai passeggeri di ricongiungersi con i propri cari o di godersi una meritata vacanza”.

Per la stagione estiva 2021, easyJet, ha ampliato il suo portafoglio di voli verso le Isole. Accanto alle rotte esistenti, dal 28 giugno, Olbia sarà collegata con Bergamo, Bologna, Verona e Torino con un volo giornaliero; con Bari sono previsti invece tre collegamenti a settimana. Tra le altre novità annunciate per l’estate, anche l’introduzione di due voli al giorno tra Milano Linate e Catania e Palermo.

(Ufficio Stampa easyJet)