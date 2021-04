L’ICAO celebra l’ultimo passo nell’innovazione dell’aviazione con l’assegnazione dei codici per le prime operazioni di volo fuori dal pianeta

A sostegno dell’attenzione, a livello di organizzazione, sull’innovazione nel settore dell’aviazione, l’ICAO ha presentato alla NASA e alla FAA gli official ICAO flight designator and call-sign codes per l’‘Ingenuity’ helicopter flight condotto su Marte.

Il volo è stato operato utilizzando il designatore di tre lettere “IGY” e il call-sign “INGENUITY”, che è stato assegnato alla NASA nell’ICAO’s Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services.

La posizione del volo è stata cerimonialmente assegnata all’ICAO location designator ‘JZRO’ per il Jezero crater dove si è svolta l’operazione su Marte.

“Gli Stati dell’ICAO Council hanno dato la priorità all’abilitazione dell’innovazione per questa Organizzazione e Ingenuity fornisce un eccellente esempio di quanto le nostre capacità per il powered flight si stanno evolvendo oggi”, ha osservato il President of the ICAO Council, Salvatore Sciacchitano.

“Gli occhi dell’ICAO sono sul futuro del volo e Ingenuity è un perfetto esempio delle capacità sicure, cyber-protette e a zero emissioni che renderanno quel futuro così eccitante, autonomo e sostenibile”, ha aggiunto l’ICAO Secretary General Dr. Fang Liu.

L’evidenza di ICAO dei risultati di Ingenuity fa parte della forte attenzione dell’agenzia delle Nazioni Unite per consentire l’innovazione nel settore dell’aviazione e gli attuali sforzi del suo segretariato per standardizzare e integrare a livello globale gli unmanned aircraft systems (UAS) in modo sicuro nei tipi tradizionali e nuovi di airspace.

I three-letter and call sign (telephony) designators che ICAO ha assegnato a Ingenuity sono tradizionalmente utilizzati nell’air traffic control e assegnati ad aeromobili che operano per government agencies o servicing companies for commercial domestic and international operations. Gli ICAO four-letter location designators sono normalmente assegnati agli aeroporti e vengono utilizzati per flight planning applications.

(Ufficio Stampa ICAO)