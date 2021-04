Emirates riprende i collegamenti per Città del Messico via Barcellona

Emirates ha annunciato che ripristinerà quattro servizi settimanali per Città del Messico (MEX) via Barcellona (BCN) a partire dal 2 luglio 2021, riaprendo così i collegamenti e aumentando il commercio e il turismo, fornendo ai clienti di tutto il mondo maggiore possibilità di spostamenti, comodità e scelta.

La rotta BCN-MEX sarà operata con un Boeing 777-200LR a due classi che offre 38 posti in Business Class in una configurazione 2-2-2 e 264 posti in Economy Class. Il volo Emirates EK255 partirà da Dubai alle 03:25, arrivando a Barcellona alle 08:35, prima di ripartire alle 10:50 e arrivare a Città del Messico alle 16:05 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, l’EK256, partirà da Città del Messico alle 19:40, arrivando a Barcellona alle 13:45 del giorno successivo. EK256 partirà poi da Barcellona lo stesso giorno alle 15:30 per Dubai, dove arriverà alle 00:15 del giorno successivo (tutti gli orari sono locali).

La ripresa del servizio Dubai-Barcellona-Città del Messico servirà i clienti di Emirates in Messico e offrirà più scelta ai viaggiatori provenienti da Europa, India, Sud-est asiatico e Medio Oriente via Dubai o Barcellona. Il servizio fornirà anche ulteriori possibilità di accesso ai mercati globali per le esportazioni messicane come avocado, bacche, mango, componenti di automobili e forniture mediche. Emirates SkyCargo vola da / per Città del Messico già dal 2014, e questo mese festeggerà sette anni di operazioni. Durante la pandemia, Emirates SkyCargo ha continuato la sua attività a Città del Messico su voli cargo e passeggeri, portando nel paese sia i tanto necessari dispositivi di protezione personale che i vaccini PPE anti COVID-19, pur continuando a sostenere le esportazioni messicane.

Emirates ha riavviato in modo sicuro e graduale le operazioni attraverso la sua rete. Da quando ha ripreso in sicurezza l’attività turistica, Dubai rimane una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, soprattutto durante la stagione invernale. La città ha riaperto sia ai business travelers che ai turisti. Dalle spiagge assolate alle strutture ricreative di prima classe, Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale. È stata una delle prime città al mondo a ottenere il certificato di viaggi sicuri dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che sostiene le misure efficaci di Dubai per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti.

I clienti Emirates degli Emirati Arabi Uniti e di tutto il mondo possono ora pianificare il loro viaggio con facilità e convenienza poiché il Messico è aperto a turisti e visitatori. Il Messico è una destinazione popolare per i viaggiatori di tutto il mondo, in particolare dagli Emirati Arabi Uniti, Spagna, Pakistan, Singapore, Egitto e Libano. Il Messico ospita anche comunità di persone originarie del Medio Oriente che ora possono usufruire del servizio ripreso.

