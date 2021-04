Qatar Airways riprende i servizi verso Khartoum

Qatar Airways annuncia che riprenderà i servizi per Khartoum, Sudan, con quattro voli settimanali a partire dall’11 maggio 2021, che aumenteranno ad un servizio giornaliero dal 1° giugno 2021. La ripresa dei servizi consentirà ai passeggeri che volano da e per il Sudan di beneficiare della vasta rete internazionale della compagnia aerea in Asia, Australia, Europa e Stati Uniti. I servizi verso Khartoum saranno operati dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Sudan è un mercato strategicamente importante per Qatar Airways. Siamo lieti di annunciare la ripresa dei servizi per Khartoum, consentendo ai sudanesi di godere della nostra vasta rete internazionale in Asia, Australia, Europa e Stati Uniti attraverso il nostro hub, l’Hamad International Airport. Continueremo a fare da apripista per mantenere le nostre 24 destinazioni africane collegate al mondo”.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 130 destinazioni.

Dall’11 maggio, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica:

Da Doha (DOH) a Khartoum (KRT), QR1331, partenza 19:40 e arrivo 22:25.

Da Khartoum (KRT) a Doha (DOH), QR1332, partenza 01:00 e arrivo 05:25.

Voli giornalieri a partire dal 1 giugno:

Da Doha (DOH) a Khartoum (KRT), QR1331, partenza 19:40 e arrivo 22:25

Da Khartoum (KRT) a Doha (DOH), QR1332, partenza 01:00 e arrivo 05:25.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)