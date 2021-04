IAG alimenterà il 10% dei suoi voli con carburante sostenibile entro il 2030

International Airlines Group (IAG) è diventato il primo gruppo di compagnie aeree europee a impegnarsi ad alimentare il 10% dei suoi voli con sustainable aviation fuel entro il 2030.

Il gruppo acquisterà un milione di tonnellate di carburante sostenibile all’anno, consentendogli di ridurre le proprie emissioni annuali di due milioni di tonnellate entro il 2030. Ciò equivale a rimuovere un milione di auto dalle strade europee ogni anno.

Inoltre, IAG diventerà il primo gruppo di compagnie aeree al mondo ad estendere il suo net zero commitment alla propria supply chain. Il Gruppo lavorerà con i propri fornitori per consentire loro di impegnarsi a raggiungere net zero emissions entro il 2050 per i prodotti e i servizi che forniscono a IAG.

Luis Gallego, IAG chief executive, ha dichiarato: “Per più di un decennio, IAG ha guidato le azioni del settore aereo per ridurre la propria impronta di carbonio. È chiaramente difficile passare a un modello di business a basse emissioni di carbonio ma, nonostante l’attuale pandemia, restiamo risoluti nei nostri impegni sul clima. Il sostegno del governo è fondamentale per raggiungere questo obiettivo attirando investimenti per costruire sustainable aviation fuel plants che forniranno un’offerta sufficiente per l’industria aerea, creando posti di lavoro verdi di alto valore e crescita economica su scala globale”.

Grant Shapps, Segretario dei trasporti, ha dichiarato: “Proprio questa settimana abbiamo fissato l’obiettivo più ambizioso del mondo in materia di cambiamenti climatici e l’impegno di IAG per la definizione dell’agenda è una chiara prova dei progressi che stiamo facendo. Questo tipo di iniziative, insieme al nostro lavoro attraverso il Jet Zero Council, ci aiuteranno ad accelerare rapidamente verso i nostri obiettivi mentre ricostruiamo meglio dopo la pandemia”.

Con la giusta politica in atto nei prossimi dieci anni, fino a 14 impianti potrebbero essere costruiti in tutto il Regno Unito, creando 6.500 posti di lavoro e risparmiando 3,6 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Il jet fuel sostenibile produce almeno il 70% in meno di emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili.

IAG sta investendo 400 milioni di dollari nello sviluppo di carburante per aviazione sostenibile nei prossimi 20 anni. Il Gruppo sta collaborando con i sustainable aviation fuel developers LanzaJet e Velocys. Ciò include il primo waste-to-jet fuel plant in Europa nel Regno Unito, che inizierà le operazioni nel 2025. British Airways acquisterà anche carburante sostenibile per aerei dallo stabilimento statunitense di LanzaJet per alimentare alcuni dei suoi voli dalla fine del 2022.

IAG è stato il primo gruppo di compagnie aeree al mondo a impegnarsi per net zero carbon emissions entro il 2050 ed è una delle 10 società globali riconosciute dalle Nazioni Unite per i loro ambiziosi carbon targets.

Iberia si impegna a raggiungere lo zero net emissions target entro il 2050 e ha avviato il processo con l’incorporazione di aeromobili più efficienti come l’Airbus A320neo e l’A350. L’uso di aeromobili più efficienti, insieme ad altre misure per ridurre il consumo di carburante e le emissioni, hanno aiutato Iberia a ottenere una riduzione del 15% delle emissioni per passeggero tra il 2010 e il 2019. La compagnia mira a ridurle di un altro 5% entro il 2025. La pandemia ha accelerato il ritiro degli Airbus A340-600 di Iberia, che hanno lasciato la flotta nell’agosto 2020. Oggi quasi 50 dei voli della compagnia aerea spagnola sono effettuati dagli efficienti Airbus A320neo e A350.

