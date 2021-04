Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento ambientale dedicato al pianeta che si celebra ogni anno da 51 anni. La Giornata Mondiale della Terra è diventata il più potente strumento di appello per la protezione del pianeta in tutte le culture e per tutte le generazioni. Il tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile è una tematica sempre più diffusa, attuale e rilevante per molti settori, compreso quello dell’aviazione. L’impatto dell’aviazione sul clima non è infatti trascurabile.

Wizz Air celebra la Giornata Mondiale della Terra a testimonianza del suo costante impegno e attenzione verso l’impatto ambientale. La compagnia aerea si impegna a offrire le tariffe più basse ai clienti e a rendere i viaggi aerei sostenibili per un numero sempre più ampio di persone. Diverse le iniziative che sono state promosse da Wizz Air come parte del suo costante impegno per ridurre le emissioni di carbonio di un ulteriore 25% entro il 2030.

“Wizz Air, negli ultimi anni, si è concentrata su nuove soluzioni, come lo sviluppo di un modello per la stima dello Zero Fuel Weight (ZFW), la rimozione di carburante extra non necessario grazie alle ottimizzazioni del sistema di pianificazione del volo e l’introduzione di fattori di prestazione più precisi per una previsione più accurata del consumo di carburante. Ulteriori ottimizzazioni operative nella configurazione dei flap sono un altro punto centrale in corso di sviluppo.

Accanto alle numerose iniziative di risparmio di carburante, Wizz Air è impegnata a sviluppare la sua flotta con la famiglia di aeromobili Airbus A320neo all’avanguardia che offrono una notevole efficienza nei consumi e sono dotati di Sharklets per ridurre ulteriormente la resistenza. Gli aeromobili neo producono il 43% in meno di emissioni sonore e il 50% in meno di emissioni di NOX. L’attuale flotta della compagnia aerea ha un’età media di 5 anni, il che la rende una delle flotte aeree più giovani al mondo. Questo, abbinato ad un network che evita voli di collegamento non necessari e i materiali più leggeri utilizzati in cabina, è ciò che rende le operazioni di Wizz Air così efficienti.

Inoltre, Wizz Air continua ad avere le più basse emissioni di CO2 per passeggero/km tra tutte le compagnie aeree europee, passando da 69,1 gr/km/passeggero nel 2013 a 57,3 gr/km/passeggero nel 2019. Un altro segnale che conferma il continuo calo delle emissioni di CO2 dell’azienda e il suo impegno nel ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni, che fanno di Wizz Air una delle compagnie aeree più verdi d’Europa”, afferma Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)