Brussels Airlines accoglie nuove destinazioni nella sua offerta per le vacanze

Con le restrizioni ai viaggi in evoluzione e i programmi di vaccinazione in corso, la domanda di viaggi aerei sta lentamente aumentando. Brussels Airlines ha ridisegnato la sua rete per soddisfare questa domanda, soprattutto per le destinazioni di vacanza. Oltre alla riapertura delle sue destinazioni per il tempo libero, Brussels Airlines lancia anche voli per Bordeaux in Francia e Tangeri, Nador e Al Hoceima in Marocco. Con l’apertura di queste nuove destinazioni, la compagnia aerea sottolinea la sua posizione di rilievo nel leisure and VFR (Visit Friends and Relatives) market.

Negli ultimi sei mesi, la compagnia aerea ha operato una rete incentrata sui viaggi essenziali, principalmente con voli da e per l’Africa. Oggi la compagnia aerea offre ai suoi clienti leisure una visione positiva dell’estate, insieme a partner e tour operator. Nei prossimi mesi, la compagnia aerea prevede un aumento della domanda di viaggi aerei durante le vacanze estive. Oltre alle destinazioni offerte dalla compagnia aerea oggi, nei prossimi mesi entreranno a far parte del network le seguenti destinazioni:

Apertura maggio 2021: Vienna, Heraklion, Kos, Rodi, Tel Aviv, Bologna, Napoli, Roma, Edimburgo, Lubiana, Bilbao, Ibiza, Palma di Maiorca, Valencia.

Apertura a giugno 2021: Luanda, Yerevan, Praga, Dubrovnik, Spalato, Birmingham, Bordeaux, Corfù, Zante, Budapest, Bari, Catania, Firenze, Milano Linate, Palermo, Vilnius, Nador, Tangeri, Oslo, Cracovia, Varsavia, Mosca Sheremetyevo, San Pietroburgo, Göteborg, New York, Washington D.C.

Apertura luglio 2021: Olbia.

Apertura ad agosto 2021: Francoforte.

Apertura a settembre 2021: Basilea.

Oltre alla riapertura di gran parte della sua rete, Brussels Airlines aggiunge quattro destinazioni al suo portafoglio: Bordeaux in Francia e Al Hoceima, Tangeri e Nador in Marocco. Queste ultime tre destinazioni saranno offerte in collaborazione con ML Tours. Il primo volo per Bordeaux decollerà il 20 giugno, con due frequenze settimanali il venerdì e la domenica. Nador e Tangeri entreranno a far parte della rete rispettivamente dal 26 e 27 giugno. Nador sarà collegato con l’aeroporto di Bruxelles due volte a settimana il martedì e il sabato, mentre i voli per Tangeri saranno operati ogni mercoledì e domenica. I voli per Al Hoceima saranno prenotabili esclusivamente tramite ML Tours.

Accanto a Bordeaux, Tangeri, Nador e Al Hoceima, anche Francoforte entra per la prima volta nel network di Brussels Airlines, come annunciato dalla compagnia il 24 febbraio. Il primo volo da Bruxelles a Francoforte decollerà il 2 agosto.

Washington DC e New York dovrebbero essere operati a partire dal 14 giugno. Questi saranno i primi voli nord-atlantici di Brussels Airlines dal 21 marzo 2020. Montreal dovrebbe entrare a far parte della rete il 15 giugno, ma date le attuali restrizioni di viaggio in Canada questi piani potrebbero ancora cambiare.

Per quanto riguarda la rete africana, Brussels Airlines aumenta gradualmente le sue frequenze di volo verso tutte le sue destinazioni africane a partire da metà giugno, quando si prevede che le destinazioni dell’Africa occidentale Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Banjul (Gambia) e Dakar (Senegal) saranno offerte su base giornaliera. Nell’Africa centrale e orientale sono previste anche Douala e Yaounde (entrambe in Camerun), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) ed Entebbe (Uganda). Luanda si unisce nuovamente alla rete dopo più di un anno. A partire dal 15 giugno, la città angolana sarà servita tre volte alla settimana.

L’intera panoramica della rete di Brussels Airlines è disponibile su brusselsairlines.com/en-be/destinations.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)