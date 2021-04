Austrian Airlines accoglie favorevolmente iniziative per ripristinare la normalità dei viaggi

Le restrizioni all’ingresso legate al coronavirus stanno ancora rallentando i viaggi aerei in Europa e nel mondo. Austrian Airlines accoglie quindi con favore le iniziative del governo federale per rendere più normali i viaggi estivi. “La rapida introduzione del Green Passport è un prerequisito per un ritorno a una maggiore libertà di viaggio in estate e invierà un chiaro segnale in questa direzione”, ha affermato il CCO, Michael Trestl. “Soprattutto, l’associata eliminazione della quarantena obbligatoria al rientro è essenziale per rendere i viaggi estivi più facili per i passeggeri”.

Poiché il Green Passport sarà inizialmente limitato al livello dell’UE nel senso di un certificato di viaggio uniforme, Austrian Airlines si sta sempre più concentrando sulle destinazioni del Mediterraneo, in particolare in Grecia e Spagna, con il suo 2021 summer flight schedule. “Al più tardi all’inizio dell’estate, i passeggeri dovrebbero essere in grado di viaggiare in modo flessibile e senza quarantena verso le spiaggie e ritorno. Non appena sarà disponibile una soluzione corrispondente per i viaggi internazionali, ci aspettiamo effetti di crescita e recupero anche lì”, afferma Trestl.

Austrian Airlines offre attualmente anche maggiore flessibilità ai passeggeri con il suo servizio di cambio di prenotazione gratuito. Se viene effettuata una prenotazione e viene emesso un biglietto entro il 31 maggio, la commissione di cambio di prenotazione viene annullata, indipendentemente dalla tariffa prenotata. Anche dopo la fine di maggio, è ancora possibile un altro cambio di prenotazione gratuito.

A causa delle normative di ingresso legate alla pandemia, numerosi paesi attualmente richiedono documenti specifici, come un recente risultato negativo del test Covid-19, un digital entry registration form o un passenger locator form. I certificati richiesti sono attualmente controllati direttamente in aeroporto. Per semplificare il processo, i passeggeri di tutti i voli Austrian Airlines diretti in Germania, Grecia e Spagna hanno ora la possibilità di caricare i documenti di viaggio relativi al coronavirus e di farli controllare in anticipo. Il caricamento volontario è possibile fino a 12 ore prima della partenza del volo. L’esito del pre-controllo verrà trasmesso via e-mail entro e non oltre quattro ore prima della partenza.

I passeggeri prenotati sui voli in questione riceveranno una notifica e un collegamento a un portale in cui possono memorizzare i certificati richiesti specifici del paese per l’ingresso. Le informazioni sui documenti necessari sono rilasciate dalle autorità del rispettivo paese e sono disponibili anche su austrian.com. Dopo il controllo da parte del centro di supporto, il passeggero riceve un’e-mail se i documenti soddisfano i requisiti di ingresso o un feedback se sono necessari ulteriori documenti. Indipendentemente dalla conferma, i passeggeri devono avere con sé i documenti originali durante il viaggio.

Con l’inizio dell’offerta, Austrian Airlines sta semplificando i viaggi durante i periodi di pandemia e sta compiendo un grande passo verso l’integrazione dei corona-related certificates nella digital travel chain.

Su tutti i voli Austrian Airlines e in tutti gli aeroporti austriaci, è ancora obbligatorio indossare una maschera FFP2. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare l’attuale programma dei voli Austrian Airlines e informazioni sui viaggi. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)