Delta Air Lines ordina 25 ulteriori Airbus A321neo

Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 25 aeromobili Airbus A321neo (New Engine Option). Questo ordine si aggiunge a quello del 2017 per 100 A321neo. Gli aeromobili saranno dotati di motori Pratt & Whitney PW1100G-JM. Inoltre, Delta ha accelerato la consegna di due aeromobili A350-900 e di due A330-900neo.

“Con i nostri clienti pronti a riappropriarsi della gioia di viaggiare, questo accordo consente a Delta di essere in una posizione privilegiata per la crescita futura, tenendo conto del ritiro pianificato di vecchi aeromobili narrowbody nella nostra flotta, riducendo la nostra carbon footprint, aumentando l’efficienza e elevando la customer experience”, afferma Mahendra Nair, Delta’s Senior Vice President – Fleet Strategy. “Ringraziamo Airbus per la sua costante collaborazione durante la pandemia e non vediamo l’ora di lavorare con loro mentre prendiamo in consegna l’A321neo e le nostre consegne accelerate degli A350 e A330-900neo”.

“Abbiamo gestito le sfide dell’ultimo anno insieme ai nostri clienti, ed è gratificante fare passi come questo verso la ripresa del nostro settore con il nostro partner di lunga data, Delta”, ha detto Christian Scherer, Chief Commercial Offier di Airbus.

Complessivamente, gli aeromobili della Famiglia A320neo offrono miglioramenti nel consumo di carburante per posto del 20%, insieme a un’autonomia aggiuntiva fino a 500 miglia nautiche o due tonnellate metriche di extra payload.

Consegnato per la prima volta nell’aprile 2017, l’A321neo ha una 95% airframe commonality con l’Airbus A320 Family, facilitando la perfetta integrazione nelle single-aisle fleets. L’A321neo condivide anche un common type rating con il resto della famiglia A320, permettendo ai piloti A320 Family di volare con l’A321neo senza ulteriore trainig.

Quest’ultimo ordine da parte di Delta Air Lines porta gli ordini totali dell’A321neo, a partire dall’introduzione, a quasi 3.500, con più di 500 aeromobili già operativi nelle flotte di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)