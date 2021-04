News Brevi – 23.04.2021

CABINA SANIFICAZIONE IN FUNZIONE ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO – L’aeroporto di Milano Bergamo, attraverso la società di gestione SACBO, rafforza i dispositivi e affina le procedure in materia di protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19, in vista della graduale ripresa dei flussi di viaggiatori. All’ingresso della porta 4 dell’aeroporto di Bergamo, punto unico di accesso all’aerostazione, è stata installata la cabina di sanificazione sviluppata dall’azienda bergamasca WMEM nell’ambito del progetto “Be Safe”, condiviso con altre aziende del territorio. Si tratta di un dispositivo di sanificazione individuale, già utilizzato durante i mondiali di sci alpino Cortina 2021, studiato per abbattere la carica batterica e virale presente su tutte le superfici della persona (abiti, borse e bagagli, scarpe, occhiali) che entrano in contatto con la nebbia sanificante. Il processo di sanificazione avviene attraverso l’atomizzazione di un prodotto atossico (Sanapur), 100% naturale e biodegradabile, che crea una nebbia fredda in grado di agire rapidamente, dagli 8 ai 10 secondi. Le particelle di sanificante vengono frammentate in milioni di microparticelle, senza danneggiare eventuali apparecchiature elettroniche, lasciando la persona completamente asciutta, la qual cosa non avviene con l’utilizzo di normali sistemi di nebulizzazione. Le persone che devono accedere all’aerostazione non sono obbligate a fare uso della cabina di sanificazione, che viene proposta come presidio opzionale.

ENAC ACCCOGLIE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’ COME LA COLLOCAZIONE DEI SUSTAINABILITY LINKED BOND DI ADR – ENAC informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile accoglie con particolare soddisfazione l’iniziativa di Aeroporti di Roma che ha collocato il primo Sustainability Linked bond, strumento di green financing per la prima volta emesso da una società di gestione aeroportuale (leggi anche qui). L’ENAC ha da sempre nella sua Mission lo sviluppo del trasporto aereo nel rispetto dell’ambiente, tema sostenuto dall’Ente sia nei consessi internazionali sia in ambito nazionale, con attenzione ai contenuti, ad esempio, dei contratti di programma approvati ai gestori aeroportuali. Nella Giornata mondiale della Terra, l’ENAC conferma il proprio supporto a tutte le iniziative che hanno come fattore comune la sostenibilità e la tutela ambientale, in tutte le sue accezioni, orientate alla cultura della tutela del nostro pianeta”.

QANTAS: GIN IN EDIZIONE SPECIALE PER IL CENTENARIO DELLA COMPAGNIA – Four Pillars e Qantas hanno rilasciato un gin unicamente australiano per commemorare il centenario del vettore nazionale. Il gin QF100 affonda le sue radici a Longreach, il luogo di nascita di Qantas, e presenta ingredienti botanici provenienti dalla regione centro-occidentale del Queensland. Stephanie Tully, Chief Customer Officer di Qantas, ha affermato che il gin centenario in edizione limitata celebra gli inizi audaci della compagnia aerea nazionale mentre emerge dal periodo più impegnativo dei suoi 100 anni di storia: “I nostri fondatori attribuiscono al sostegno della gente del Queensland centro-occidentale un elemento determinante per far decollare Qantas nei primi anni ’20, quindi siamo lieti di lanciare un gin speciale che onora la regione che ci ha sostenuto sin dall’inizio”. Nei prossimi mesi, Qantas presenterà il gin in un cocktail distintivo del centenario chiamato “Longreach Fizz” per i clienti che visitano le Qantas International First lounges in Sydney e Melbourne, la Brisbane International Lounge (recentemente riaperta nell’ambito della two-way bubble con la Nuova Zelanda) e sei domestic Chairman’s lounges.

LEONARDO FORNIRA’ SISTEMI NAVALI IN CANADA – Leonardo fornirà a Lockheed Martin Canada quattro sistemi d’arma navali OTO 127/64 LightWeight (LW) Vulcano. L’accordo, parte del programma “Canadian Surface Combatant” (CSC), prevede l’installazione di tre sistemi a bordo delle nuove unità e l’impiego del quarto per attività di addestramento. Il Canada è per Leonardo un mercato chiave con diverse opportunità commerciali che vanno dai sistemi navali agli elicotteri, dalle soluzioni di controllo e gestione per gli aeroporti alla logistica. Con un rapporto consolidato di partnership da più di 50 anni e con più di 400 addetti nel Paese, l’azienda è leader nella fornitura di prodotti, capacità e competenze nel settore della Difesa, grazie a tecnologie innovative e servizi integrati. Leonardo è, inoltre, fortemente impegnata a sostenere a lungo termine l’industria della Difesa canadese e a supportare costantemente le imprese locali.

IBERIA E IAG CARGO TRASPORTANO 4 MILIONI DI FIORI – Il 23 aprile, Día de San Jordi, è uno dei giorni più emblematici dell’anno in Catalogna, una celebrazione che compie 90 anni di storia. Iberia e IAG Cargo, responsabili della commercializzazione del cargo delle compagnie aeree del Gruppo, preparano in anticipo il trasporto delle rose dall’America Latina alla Spagna. Rodrigo Casal, Direttore Commerciale Regionale per l’America Latina di IAG Cargo: “Trasportiamo centinaia di tonnellate di fiori in tutto il mondo e Sant Jordi è una delle date importanti segnate sul nostro calendario. Nel 2019 abbiamo trasportato 4,8 milioni di rose a Barcellona prima di Sant Jordi e speriamo di vedere un flusso simile quest’anno; infatti ne abbiamo già trasportati più di 4 milioni per arrivare puntuali alla celebrazione di questa festa così importante”. Il processo di movimentazione di questa delicata merce richiede una filiera complessa che il trasporto aereo copre perfettamente, offrendo un servizio veloce e affidabile. Per garantire che i fiori raggiungano i clienti tanto freschi quanto appena tagliati, IAG Cargo utilizza il suo prodotto “constant fresh”, che applica un processo a temperatura controllata in cui viene sempre mantenuta la catena del freddo.

EASA COMPLETA GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI SUL GLOBAL REPORTING FORMAT FOR RUNWAY CONDITIONS – Con la pubblicazione della EASA Agency Decision ED Decision 2021/005/R, l’Agenzia completa il suo lavoro sull’attuazione del Global Reporting Format for runway conditions in Europe, aggiungendo o modificando i relativi means of compliance (AMC) and guidance material (GM) of the Air Operations Regulation. La stessa decisione dell’Agenzia copre anche i mezzi di conformità e gli orientamenti necessari per l’attuazione di argomenti aggiuntivi come in-flight recording for light aircraft, consentendo la registrazione dei flight data a un costo accessibile per light aircrat, performance-based communication and surveillance (PBCS), per consentire un uso più efficiente dello spazio aereo. L’attuazione della presente decisione dell’Agenzia migliorerà la sicurezza nei cieli europei.

PRATT & WHITNEY: SFIDE E OPPORTUNITA’ DEL PROGRAMMA F135 – Matthew Bromberg, Presidente, Pratt & Whitney Military Engines, ha partecipato a un’audizione congiunta della sottocommissione Readiness & Tactical Air and Land Forces del House Armed Services Committee (HASC) il 22 aprile in merito al programma F-35. Durante la sua testimonianza, Bromberg ha fornito un aggiornamento sulla produzione, il sostegno e la modernizzazione del motore F135 di Pratt & Whitney – che alimenta tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II – dalla sua precedente apparizione davanti all’HASC nel novembre 2019. “Dalla mia ultima testimonianza, Pratt & Whitney ha ottenuto importanti risultati. Innanzitutto, nonostante la pandemia, abbiamo prodotto 159 motori nel 2020. Oggi, c’è un buffer di 50 motori in assemblaggio finale. Nonostante un recente calo della disponibilità, la flotta ha mantenuto la capacità di missione superiore al 95%. Allo stesso tempo, abbiamo anche dovuto affrontare diverse sfide. Riconosciamo che l’accessibilità economica è la sfida più urgente che il programma deve affrontare e ci impegniamo a ridurre i costi. Allo stesso tempo, dobbiamo fare di più per migliorare la disponibilità. Guardando avanti, è tempo di finanziare un update program. Anche se l’F135 è il motore da combattimento più capace in produzione, il Joint Strike Fighter sta già ponendo richieste al motore più elevate del previsto. Nel prossimo futuro, le richieste dei veicoli aerei per power and thermal management supereranno le capacità del motore. Per supportare le esigenze future, abbiamo appena completato una tabella di marcia per un programma di aggiornamento a spirale a basso costo e basso rischio. Un aggiornamento non solo migliorerà le capacità dei warfighter, ma fornirà anche sostanziali riduzioni dei costi del ciclo di vita”.