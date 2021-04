I dati ACI World rivelano l’impatto della pandemia sugli aeroporti più trafficati del mondo

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato i suoi preliminary world airport traffic rankings, che coprono il traffico passeggeri, i volumi di merci e i movimenti degli aeromobili per il 2020, mostrando il drammatico impatto del COVID-19 su quelli che sono normalmente gli aeroporti più trafficati del mondo.

Il traffico globale di passeggeri nei primi 10 aeroporti più trafficati del mondo è diminuito del -45,7% nel 2020. Complessivamente, il traffico passeggeri negli aeroporti del mondo è diminuito del -64,6%, il che mostra che l’impatto della pandemia e delle prime fasi di ripresa dei viaggi non sono uniformi in tutto il mondo.

Secondo i dati preliminari pubblicati, il Guangzhou Bai Yun International Airport in Cina ha registrato il maggior traffico passeggeri nel 2020, con l’Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport negli Stati Uniti appena dietro.

Sette dei primi 10 aeroporti per traffico passeggeri si trovano in Cina, con tre negli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi, i viaggi aerei interni stanno iniziando una modesta ripresa, mentre i viaggi aerei internazionali rimangono depressi a causa delle restrizioni sui viaggi in corso. Ad esempio, l’Hongqiao International Airport in Cina è passato dalla 46° posizione nel 2019 alla 9° nel 2020, illustrando la natura irregolare dell’impatto e della ripresa dalla pandemia in tutto il mondo.

“L’impatto del COVID-19 sul traffico passeggeri globale ha portato l’aviazione a un punto morto virtuale nel 2020 e continuiamo ad affrontare una minaccia esistenziale”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “I dati pubblicati rivelano la sfida che gli aeroporti continuano ad affrontare e resta imperativo che l’industria sia supportata attraverso il sostegno diretto e le decisioni politiche ragionevoli dei governi per garantire che l’aviazione possa resistere, ricostruire la connettività e alimentare una ripresa economica globale.

I risultati mostrano che l’impatto rimane disomogeneo, con diverse regioni che affrontano sfide diverse e richiedono decisioni politiche e sostegno diversi da parte dei governi, per gettare le basi per la ripresa.

Con alcuni segnali positivi di ripresa, specialmente nei paesi con alti tassi di vaccinazione, una ripresa globale sostenuta si realizzerà solo con un’escalation delle campagne di vaccinazione, il continuo sviluppo di digital health pass e il sostegno politico coordinato e coeso da parte dei governi”.

L’air cargo è stato meno colpito dal COVID 19, con volumi in calo solo del -8,9%, a circa 109 milioni di tonnellate metriche nel 2020, equivalenti ai livelli del 2016 (110 milioni di tonnellate metriche).

Gli air cargo volumes nei primi 10 aeroporti sono cresciuti del +3% nel 2020. Questi aeroporti rappresentano circa il 28% (30,6 milioni di tonnellate metriche) dei volumi globali nel 2020. Il guadagno può essere attribuito all’aumento della domanda di beni di consumo online, prodotti farmaceutici e dispositivi di protezione individuale. Con un aumento del 6,7%, Memphis International Airport ha superato Hong Kong International Airport.

ACI World stima che ci siano stati 58 milioni di movimenti aerei globali nel 2020, con un calo del -43% rispetto al 2019. I primi 10 aeroporti rappresentano il 7% del traffico globale (4,2 milioni di movimenti) e hanno registrato un calo del -34,3% rispetto al 2019. L’Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport ha superato Chicago O’Hare International Airport, dopo che era stato in testa nel 2019 e nel 2018.

“Per gli aeroporti, i ricavi sono strettamente correlati ai livelli di traffico ma, come molte altre attività ad alta intensità di capitale, gran parte dei costi aeroportuali rimane in gran parte fissa e non scende allo stesso livello del volume di traffico e dei ricavi durante la crisi. Anche con operazioni ridotte, chiusura dei terminal e licenziamenti del personale, questo squilibrio permane”, afferma ACI World.

“Non si può negare l’attuale realtà economica e il deficit finanziario che gli aeroporti devono affrontare”, ha detto Luis Felipe de Oliveira. “Gli aeroporti sono generatori economici, apportano benefici socio-economici e posti di lavoro alle comunità che servono, i governi devono fornire il necessario alleggerimento finanziario e l’assistenza per soddisfare le circostanze locali.

Gli operatori aeroportuali continuano inoltre a lavorare a stretto contatto con le loro compagnie aeree partner e altre parti interessate, bilanciando le attuali realtà di mercato con il costo della fornitura dell’infrastruttura mentre affrontano insieme la crisi”.

(Ufficio Stampa ACI World)