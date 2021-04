Il Boeing 1st Core Stage per il NASA Space Launch System è pronto per il Launch Site

Boeing inizierà la consegna dello Space Launch System (SLS) rocket cryogenic core stage alla NASA, in preparazione del lancio della missione Artemis I, la prima missione lunare in quasi 50 anni.

Boeing ha effettuato il refurbished dello stadio dopo aver completato con successo gli hot fire testing il mese scorso presso lo Stennis Space Center della NASA, chiudendo la Green Run campaign sul B-2 test stand. Il flight hardware andrà ora al Kennedy Space Center in Florida per l’integrazione con Orion crew spacecraft, Interim Cryogenic Propulsion Stage upper stage e solid rocket boosters, in preparazione per il lancio.

SLS lancerà la NASA Artemis I mission, che invierà un uncrewed Orion crew vehicle intorno alla luna e ritorno. Questo volo di prova sarà seguito da Artemis II, il primo crewed lunar fly-by per il programma Artemis.

“Ringraziamo la NASA per la loro partnership mentre forniamo il primo degli Artemis core stages che lanceranno una nuova era di esplorazione umana dello spazio profondo”, ha affermato John Shannon, SLS vice president and program manager for Boeing. “Boeing condivide questo risultato con le centinaia di aziende e migliaia di lavoratori altamente qualificati che contribuiscono a questo programma e costituiscono la spina dorsale di questo settore”.

Boeing è il prime contractor con NASA per SLS core and upper stages and avionics. La compagnia sta unendo agli elementi principali per l’Artemis II core stage presso la Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans.

“I dati dei Green Run testing hanno convalidato il buon funzionamento del core stage e verranno utilizzati per aiutare a certificare lo stadio per il volo, nonché per informare il nostro sistema di produzione per le fasi future”, ha affermato Shannon.

Boeing sta anche lavorando su capacità evolutive per il rocket system, come l’Exploration Upper Stage (EUS), che sta entrando in produzione a Michoud. Il più potente SLS con EUS sarà in grado di sollevare nello spazio profondo una massa tre volte superiore rispetto a qualsiasi altro razzo, consentendo sustainable, crewed and uncrewed exploration, science and security missions. La capacità evoluta di SLS di trasportare massive payloads in un unico lancio riduce la complessità e il rischio della missione aumentando la sicurezza, l’affidabilità e la probabilità di successo.

