Boeing consegna il prossimo F-15EX in anticipo sui tempi

Martedì, un team industriale guidato da Boeing ha consegnato ufficialmente un secondo F-15EX fighter aircraft alla U.S. Air Force prima del requisito del contratto. Risultato di una collaborazione tra l’industria, l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e l’Air National Guard, l’F-15EX è un ready-now replacement per l’F-15C che include payload, range e velocità migliori e una nuova infrastruttura digitale.

“Passare dall’aggiudicazione del contratto alla consegna in pochi mesi consente all’Aeronautica Militare degli Stati Uniti di ottenere un vantaggio sui test di volo e dimostra il nostro impegno a superare le aspettative”, ha affermato Prat Kumar, Boeing vice president and F-15 program manager. “Insieme alla state-of-the-art avionics e alla survivability suite, il nuovo F-15EX include quasi 3 miglia di high-speed digital data bus per consentire un’architettura aperta, che lo manterrà in evoluzione per decenni”.

Il secondo F-15EX è arrivato alla base aeronautica di Eglin per iniziare i test con il primo EX consegnato il mese scorso.

Nel luglio 2020, la U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un Indefinite Delivery/Indefinite Quantity contract per un massimo di 200 F-15EX, per sostituire l’obsoleto F-15C. L’Air Force ha annunciato le initial basing locations in Florida e Oregon.

“Consegnare l’F-15EX per difendere la nostra libertà è motivo di intenso orgoglio per Boeing e l’industry team”, ha affermato Kumar.

