Airbus testerà funzionalità autonome avanzate sull’elicottero Flightlab

Airbus sta introducendo funzionalità autonome al suo elicottero Flightlab attraverso un progetto denominato Vertex. Queste tecnologie mirano a semplificare la preparazione e la gestione della missione, riducendo l’helicopter pilot workload e aumentando ulteriormente la sicurezza.

I mattoni della autonomous technology destinati a integrare il Flightlab sono: vision based sensors e algoritmi per situational awareness and obstacle detection; fly-by-wire per un enhanced auto-pilot; advanced human-machine-interface, sotto forma di touchscreen and head worn display per inflight monitoring and control.

La combinazione di queste tecnologie consentirà un sistema in grado di gestire navigazione e preparazione della rotta, automatic take-off and landing, oltre a seguire un flight path predefinito. L’integrazione incrementale di queste tecnologie sull’elicottero Flightlab è iniziata prima di una dimostrazione completa nel 2023. Anche l’Urban Air Mobility di Airbus trarrà vantaggio da questa tecnologia come trampolino di lancio essenziale verso il volo autonomo.

“Siamo entusiasti del potenziale che il Vertex demonstrator project ha da offrire”, afferma Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Airbus. “Utilizzando il nostro platform-agnostic flying laboratory per maturare queste tecnologie, disponiamo di un test bed agile ed efficiente che supporterà lo sviluppo di futuri autonomous systems, che potrebbero successivamente equipaggiare l’attuale gamma di elicotteri di Airbus e le (e)VTOL platforms”.

“La missione di Airbus non è quella di andare avanti con l’autonomia come obiettivo in sé, ma di esplorare autonomous technologies insieme ad altre innovazioni tecnologiche. In tal modo, Airbus è in grado di analizzare il potenziale per migliorare le operazioni future e, allo stesso tempo, sfruttare queste opportunità per migliorare ulteriormente la sicurezza degli aeromobili”, afferma Airbus.

Vertex è gestita da Airbus UpNext, una sussidiaria di Airbus creata per dare alle tecnologie del futuro una corsia preferenziale di sviluppo costruendo dimostratori su larga scala, valutando, maturando e convalidando nuovi prodotti e servizi che comprendono scoperte tecnologiche radicali.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)