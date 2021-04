L’EASA approva il primo Virtual Reality (VR) based Flight Simulation Training Device

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha rilasciato il primo certificato per un Virtual Reality (VR) based Flight Simulation Training Device (FSTD).

Il dispositivo, per rotorcraft pilots, aumenta la sicurezza aprendo la possibilità di praticare manovre rischiose in un ambiente virtuale. Ciò affronta una risk area chiave nelle rotorcraft operations, dove le statistiche mostrano che circa il 20% degli incidenti si verifica durante i training flight. Il dispositivo è stato sviluppato e costruito da VRM Switzerland (VRMotion Ltd.).

“Questa è una pietra miliare significativa nell’evoluzione dei Flight Simulation Training Devices”, commenta Jesper Rasmussen, EASA Flight Standards Director. “L’Agenzia sta perseguendo la modernizzazione della sua regolamentazione per i training devices per riflettere la loro effettiva capacità e il progresso tecnologico. Questa evoluzione renderà disponibile una gamma più ampia di dispositivi di addestramento economici per integrare i Full Flight Simulators ed è guidata in parte dalle esigenze di addestramento per i nuovi Vertical Take Off & Landing (VTOL) aircraft.

Questo è in linea anche con i Safety Objectives della EASA Rotorcraft Safety Roadmap, per esaminare gli scenari di formazione più critici e promuovere l’uso di simulatori per high-risk training operations”.

L’idoneità del VR concept è stata verificata attraverso un training evaluation program che ha coinvolto piloti e autorità aeronautiche, inclusi helicopter flight instructors and test pilots. Questa valutazione ha confermato l’idoneità del VR concept per scopi di formazione, in particolare per casi come autorotazione, hovering e slope landing, in cui sono richiesti l’esatta percezione dell’altezza e un ampio campo visivo.

“Lo sviluppo di una nuova tecnologia che rivoluziona l’aviation training è stato un progetto ambizioso e stimolante”, ha affermato Fabi Riesen, CEO VRM Switzerland. “Siamo stati lieti di lavorare con piloti di molte nazionalità diverse sulla valutazione. Il nostro VR concept rappresenta un punto di riferimento che soddisfa gli elevati requisiti dell’industria aeronautica. Questo viaggio è stato molto motivante e super interessante per tutti noi”.

Poiché questa è la prima VR based FSTD qualification, il processo applicato dall’EASA ha dovuto essere adattato per garantire un livello di sicurezza equivalente, conforme alle FSTD certification specifications. L’EASA ha applicato Special Conditions dalle normative esistenti che tengono conto delle specificità della nuova tecnologia adattata a cockpit, display and motion systems.

L’FSTD è qualificato come Flight and Navigation Procedures Trainer (FNPT) level II per il Robinson R22 Beta II helicopter, l’elicottero più utilizzato al mondo per l’initial training degli helicopter pilots.

(Ufficio Stampa EASA)