Emirates e Dubai Health Authority implementano la verifica digitale dei COVID-19 medical records per i viaggiatori residenti negli UAE

Emirates e la Dubai Health Authority (DHA) hanno iniziato a implementare la verifica digitale completa dei COVID-19 medical records connessi a test e vaccinazioni per i viaggiatori basati negli Emirati Arabi Uniti.

I clienti Emirates che hanno effettuato un test PCR a Dubai possono scegliere di effettuare il check-in senza presentare il COVID-19 PCR test report fisico. Inoltre, i clienti che hanno ricevuto la vaccinazione COVID-19 presso un DHA health centre a Dubai possono, insieme ai risultati del test PCR COVID-19, sincronizzare i propri documenti durante il check-in del volo. Le nuove procedure di verifica semplificate consentiranno tempi di elaborazione sicuri e più rapidi per i clienti in partenza dal Dubai International Airport. Le informazioni verranno quindi confrontate con i requisiti di ingresso della destinazione.

Emirates elaborerà solo le informazioni pertinenti specificamente correlate ai requisiti di ingresso COVID-19 della destinazione del cliente. Una volta completate le formalità di check-in, le informazioni relative ai COVID-19 medical records verranno immediatamente eliminate dai sistemi Emirates.

L’integrazione arriva meno di due mesi dopo la firma del protocollo d’intesa tra Emirates e la Dubai Health Authority ed è un accordo unico nel suo genere tra una compagnia aerea e un’autorità sanitaria governativa. L’integrazione rende Dubai anche una delle prime città al mondo a implementare la verifica digitale completa dei medical records dei viaggiatori relativi ai test e alle vaccinazioni COVID-19.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “Il governo degli Emirati Arabi Uniti è stato molto favorevole ed è uno dei paesi leader nell’uso della tecnologia e delle applicazioni digitali. Questa iniziativa è in linea con la visione del governo e siamo lieti di compiere questo passo nel settore dell’aviazione per collaborare con DHA nel collegare i nostri sistemi insieme, per migliorare l’esperienza del cliente elaborando i documenti pertinenti in modo più efficiente, sicuro ed efficace. La nostra partnership con la Dubai Health Authority nella gestione dei viaggi dei passeggeri è unica ed è un primo passo verso altre iniziative che verranno lanciate nel prossimo futuro. Questa è una testimonianza dell’approccio progressivo di Dubai nel fornire soluzioni digitali innovative in tutti gli aspetti dei servizi”.

Ahmed Al Nuaimi, CEO of Joint Corporate Support Services at the DHA, ha dichiarato: “La Dubai Health Authority è stata fortemente impegnata riguardo il paperless healthcare negli ultimi anni, per aumentare la comodità del paziente e migliorare ulteriormente la fornitura di assistenza sanitaria. Dall’inizio della pandemia COVID-19, abbiamo implementato e promosso l’uso dell’assistenza sanitaria digitale. La lungimiranza strategica nell’investire nell’assistenza sanitaria digitale ha aperto la strada oggi a un’integrazione così pionieristica. Questa partnership contribuirà direttamente a snellire e rendere i viaggi facili e convenienti, oltre a garantire la convalida di tutti i COVID-19 medical records necessari”.

Kleitham Ali Al Shamsi, Director of IT at the Dubai Health Authority, ha sottolineato che l’investimento strategico di DHA e il focus sulla tecnologia sanitaria ha vantaggi significativi non solo nel settore sanitario ma anche nel settore dei viaggi: “Questa partnership rafforza il fatto che la tecnologia ha il potenziale per garantire sicurezza, assistere in modo conveniente ed efficace. Dall’inizio della pandemia COVID-19, DHA ha lavorato instancabilmente per collegare tutti i laboratori che elaborano i risultati dei test COVID-19 a Dubai nel DHA’s Outbreak Management system, questa integrazione è stata strumentale oggi per aiutare a sviluppare un’integrazione così unica con Emirates Airline”.

La collaborazione di Emirates con l’Autorità sanitaria di Dubai è un altro modo per fornire ai clienti un’esperienza semplificata e soddisfare le attuali esigenze di viaggio, rendendo il viaggio sicuro e conveniente. Emirates è una delle compagnie aeree che ha introdotto le migliori pratiche per stimolare i viaggi internazionali. Nei prossimi mesi, la prossima fase di verifica digitale vedrà l’integrazione sicura degli health records all’interno di IATA Travel Pass, come un’altra opzione per facilitare i viaggi dei passeggeri.

I clienti che hanno effettuato test PCR o vaccinazioni al di fuori di Dubai saranno tenuti a fornire fisicamente i documenti di viaggio al momento del check-in. Alcuni paesi di destinazione richiedono ai viaggiatori di portare con sé documenti fisici durante il viaggio. I clienti sono incoraggiati a verificare gli ultimi requisiti di ingresso per la loro destinazione visitando: www.emirates.com/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)