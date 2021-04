Ryanair lancia le iniziative Price Checker e Verified Seal

Ryanair ha lanciato lo strumento Price Checker e il Verified Seal.

Lo strumento “Price Checker” consentirà ai clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio online di verificare l’importo pagato a Ryanair per la loro prenotazione rispetto all’importo addebitato dall’agente di viaggio online.

“I clienti saranno ora in grado di vedere chiaramente dove gli agenti di viaggio online, che non hanno l’autorizzazione di Ryanair per la vendita dei voli, hanno aggiunto una maggiorazione sui biglietti e sui servizi accessori, come bagagli e assegnazione dei posti a sedere”, afferma Ryanair.

Per tutelare ulteriormente i clienti, Ryanair ha introdotto un nuovo Verified Seal, che garantisce ai clienti che stanno prenotando direttamente sul sito web / app Ryanair.

“I clienti potranno ora controllare sempre il sito web su cui stanno prenotando per vedere se mostra il sigillo e, in caso contrario, saranno consapevoli che stanno prenotando tramite un venditore non autorizzato di voli Ryanair.

Il sigillo verificato viene visualizzato come segno di spunta e sarà visibile solo su Ryanair.com e sull’app Ryanair. Prenotare direttamente dove è presente il sigillo garantisce ai nostri clienti quanto segue: i clienti ottengono il prezzo più basso per i voli Ryanair senza commissioni di terze parti; i clienti ottengono il prezzo più basso per bagagli, assegnazione posti e altri servizi accessori senza commissioni di terze parti; l’indirizzo email e i dettagli di pagamento dei clienti non possono essere sostituiti dalle OTA; in caso di disservizi, l’eventuale rimborso dovuto sarà corrisposto direttamente al cliente; nel caso i clienti richiedono assistenza, avranno la possibilità di interfacciarsi direttamente con un rappresentante del servizio clienti Ryanair”, prosegue Ryanair.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro nuovo “Price Checker” e “Verified Seal” sul sito web e sull’app di Ryanair.com. Queste 2 nuove funzionalità aiuteranno i clienti a evitare le insidie della prenotazione tramite agenti di viaggio online, che potrebbero far pagare un sovrapprezzo, fornire informazioni errate sui dati di contatto dei clienti e impedire a Ryanair di trattare direttamente con il passeggero.

Il nuovo simbolo “Verified Seal” – visualizzato come un segno di spunta con marchio e visibile solo su Ryanair.com / app Ryanair – serve a tutelare il cliente fornendo loro un semplice segno per assicurarsi che sappiano che stanno prenotando i loro voli direttamente con Ryanair e non tramite un agente di viaggio online.

Ryanair non ha accordi commerciali con agenzie di viaggio online (OTA) per la vendita dei propri voli. Qualsiasi screen scraping del nostro sito web www.ryanair.com, in particolare a scopo commerciale finalizzato alla rivendita dei nostri voli, è severamente vietato dai nostri Termini e Condizioni.

Invitiamo i nostri clienti a prenotare sempre direttamente tramite il sito web di Ryanair e l’app Ryanair, dove avranno accesso alle tariffe più basse, all’assistenza clienti diretta e a rimborsi rapidi”.

(Ufficio Stampa Ryanair)