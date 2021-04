IATA: incoraggiante la posizione della Commissione Europea riguardo i viaggi US-EU

IATA in un comunicato afferma: “L’International Air Transport Association (IATA) è incoraggiata dai commenti di Ursula von der Leyen, President of the European Commission (EC), secondo cui l’UE garantirà l’accesso illimitato ai viaggiatori vaccinati provenienti dagli Stati Uniti”.

“Questo è un passo nella giusta direzione. Dà speranza alle persone per tanti motivi: viaggiare, riunirsi con i propri cari, sviluppare opportunità di affari o tornare al lavoro. Per realizzare questa speranza, i dettagli delle intenzioni della EC sono essenziali. Per essere pienamente preparati, è imperativo che la EC lavori con l’industria in modo che le compagnie aeree possano pianificare entro i parametri di riferimento della salute pubblica e le tempistiche che consentiranno viaggi incondizionati per i vaccinati, non solo dagli Stati Uniti ma da tutti i paesi che utilizzano vaccini approvati dalla European Medicines Association. Altrettanto critici saranno processi digitali chiari, semplici e sicuri per i certificati di vaccinazione. IATA Travel Pass può aiutare l’industria e i governi a gestire e verificare lo stato della vaccinazione, come fa con i testing certificates. Ma stiamo ancora aspettando lo sviluppo di standard riconosciuti a livello mondiale per i certificati vaccinali digitali. Come primo passo, è fondamentale che l’UE acceleri l’adozione dell’European Green Certificate. I commenti del Presidente von der Leyen dovrebbero aggiungere urgenza a questo lavoro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Mentre IATA accoglie con favore i commenti del Presidente von der Leyen, la libertà di viaggiare non dovrebbe escludere coloro che non possono essere vaccinati. Anche la presentazione di risultati negativi al test COVID-19 dovrebbe facilitare il viaggio. Al centro di questo è l’accettazione da parte dei governi dell’UE dei rapid antigen tests che la Commissione ha approvato per l’uso e che soddisfano i criteri critici di efficacia e convenienza”, prosegue IATA.

“La libertà di viaggiare non deve essere limitata solo a coloro che hanno accesso alle vaccinazioni. I vaccini non sono l’unico modo per riaprire in sicurezza le frontiere. I modelli di rischio dei governi dovrebbero includere anche i test COVID-19″, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)