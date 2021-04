Air Cairo riceve il suo primo Airbus A320neo

Air Cairo, compagnia aerea low cost egiziana, ha preso in consegna il suo primo A320neo. Il nuovo velivolo si unirà alla Airbus fleet di Air Cairo di sette velivoli.

L’aereo è in leasing da ICBC Leasing ed è equipaggiato con motori CFM LEAP-1A.

Con livelli di efficienza migliorati, il nuovo velivolo sarà operato sul regional and international network di Air Cairo per servire paesi in Europa, Africa e Medio Oriente, a dimostrazione della flessibilità operativa dell’A320neo. La strategia di espansione e modernizzazione della flotta di Air Cairo coincide con la decisione della compagnia aerea di aprire più rotte, favorendo legami più stretti con i paesi di tutti i continenti.

Offrendo alla compagnia aerea notevoli performance tecniche, economiche e ambientali, l’A320neo di Air Cairo è configurato con 186 posti in una all-economy-class cabin. I passeggeri a bordo dell’aeromobile beneficeranno di una ampia cabina e di in-flight entertainment system di ultima generazione.

La famiglia A320neo incorpora le ultime tecnologie tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e aerodinamica migliorata, che insieme offrono il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili Airbus di generazione precedente. La famiglia A320neo ha ottenuto più di 7.450 ordini da oltre 120 clienti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus – Stefan Kruijer)