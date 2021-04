Qatar Airways: nuova destinazione in Africa

Qatar Airways annuncia che opererà tre voli settimanali per Abidjan, Costa d’Avorio via Accra dal 16 giugno 2021. Abidjan è la quarta nuova destinazione in Africa annunciata dal vettore nazionale dello Stato del Qatar dall’inizio della pandemia. Il servizio sarà operato dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i voli per Abidjan, la nostra quarta nuova destinazione in Africa dall’inizio della pandemia. In Qatar Airways, rimaniamo impegnati nel mercato africano: stiamo espandendo il nostro network in tutto il continente e offrendo numerose connessioni grazie alla più grande rete di destinazioni in Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Nord America. Siamo grati al governo della Costa d’Avorio per il suo sostegno al lancio di questi voli, fornendoci l’opportunità di riunire famiglie e amici con i loro cari in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Costa d’Avorio per far crescere costantemente questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione”.

La pandemia di COVID-19 ha generato sfide senza precedenti per l’industria dell’aviazione e, nonostante questo, Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni e ha lavorato diligentemente per portare a casa le persone in modo sicuro e affidabile durante tutta la crisi. La compagnia ha inoltre aggiunto sette nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, tra cui San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, Abuja, Accra e Luanda in Africa, Brisbane e Cebu in Asia Pacifico. Qatar Airways ha anche recentemente annunciato che riprenderà i servizi a Khartoum, Sudan, con quattro voli settimanali a partire dall’11 maggio 2021.

I passeggeri di Qatar Airways provenienti dall’Africa possono ora approfittare di nuove franchigie di bagaglio che vanno da 46 kg per la classe economica (divisi in due pezzi) e 64 kg (divisi in due pezzi) in classe business. Questa iniziativa è pensata per offrire ai passeggeri maggiore flessibilità e comfort quando viaggiano a bordo di Qatar Airways. Per maggiori informazioni visitare https://www.qatarairways.com/en-qa/baggage/allowance.html.

Schedule dei voli:

Lunedì, mercoledì e venerdì

Doha (DOH) per Abidjan (ABJ) QR1423 parte: 02:20 arriva: 09:10.

Abidjan (ABJ) a Doha (DOH) QR1424 parte: 17:20 arriva: 06:10 +1.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente si trova a oltre 130 destinazioni con piani per aumentare a più di 1.200 voli settimanali per oltre 140 destinazioni entro la fine di luglio 2021.

Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso rating di sicurezza COVID-19 a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad aver ottenuto il rating Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating

(Ufficio Stampa Qatar Airways)