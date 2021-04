Aeroporto di Bologna: l’Assemblea Ordinaria dei Soci approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, dato il perdurare dell’emergenza covid-19, sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 redatta ai sensi del D.Lgs.254/2016.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2020 i ricavi consolidati sono stati pari a 67,5 milioni di euro (-46,1% rispetto al 2019), a fronte di un calo del 73,4% del traffico passeggeri dovuto agli effetti della pandemia di covid-19, mentre l’EBITDA consolidato è stato pari a -3,9 milioni di euro (+44,9 milioni nel 2019). Il risultato netto consolidato è stato negativo per 13,6 milioni di euro (positivo per 20,9 milioni nel 2019).

L’Assemblea ha deliberato di rinviare all’esercizio 2021 la perdita registrata dalla capogruppo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell’esercizio 2020, pari a 13.963.340,73 euro.

L’Assemblea ha inoltre provveduto a confermare come consigliere indipendente Giovanni Cavallaro e ha deliberato l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2390, primo comma, del Codice civile allo stesso in relazione alle cariche ed ai ruoli ricoperti in altre società di gestione aeroportuale. Il consigliere Cavallaro era stato cooptato nel Consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 2020 a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente Gennarino Tozzi.

L’Assemblea ha infine approvato, con voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020”, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. N. 58/1998, e ha deliberato l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2390, primo comma, del Codice civile, per i Consiglieri Marco Troncone e Laura Pascotto in relazione alle cariche ed ai ruoli dagli stessi detenuti in altre società di gestione aeroportuale.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)