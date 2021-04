British Airways aggiunge nuove destinazioni a corto raggio al network

British Airways ha annunciato oggi quattro nuove rotte a corto raggio per Wroclaw (WRO) e Danzica (GDN) in Polonia, Riga (RIX) in Lettonia e Cluj-Napoca (CLJ) in Romania.

Le rotte aggiungono ampiezza al programma della compagnia aerea e saranno operative dall’inizio di luglio, per tutta l’estate. Tutti i voli saranno serviti da London Heathrow, con Wroclaw che opererà due volte a settimana (giovedì e domenica), mentre Danzica, Riga e Cluj-Napoca opereranno tre volte a settimana (mercoledì, venerdì e domenica). I voli operano in giorni ideali per coloro che visitano amici e parenti per un lungo weekend e per coloro che sono alla ricerca di una vacanza in città.

Le tariffe di andata e ritorno partono da £83 per Wroclaw, £85 per Danzica, £94 per Riga e £95 per Cluj, e i clienti possono prenotare da oggi tramite ba.com. I clienti beneficiano della politica di prenotazione flessibile di British Airways, che offre ai clienti un’ampia varietà di opzioni in caso di modifica dei loro piani.

Neil Chernoff, Director of Network and Alliances, British Airways, ha dichiarato: “È fantastico lanciare nuove rotte mentre ascoltiamo i nostri clienti e valutiamo dove vogliono viaggiare. Sappiamo che queste quattro nuove destinazioni saranno apprezzate da persone che visitano amici e parenti, ma offrono anche fantastiche vacanze in città, quando è il momento giusto, con voli che partono appena prima del fine settimana e tornano domenica”.

Tutti i voli saranno operati dalla short-haul Airbus fleet di British Airways. British Airways ha operato gli ultimi voli per Riga nel 2007 e ha volato brevemente a Danzica tra il 1999 e l’inizio degli anni 2000. La compagnia aerea non ha mai servito gli altri due aeroporti.

I voli completano un già forte network di British Airways per la maggior parte di questi paesi, con voli regolari programmati per Cracovia e Varsavia in Polonia, Bucarest in Romania.

Oltre alle nuove rotte annunciate oggi, British Airways lancerà anche un nuovo servizio estivo per Perugia il 28 giugno. Questo servizio doveva iniziare nel 2020, ma è stato ritardato a causa dell’impatto della pandemia.

British Airways ha introdotto una serie di misure di sicurezza per rendere l’esperienza di viaggio semplice, sicura e piacevole durante e dopo la pandemia.

(Ufficio Stampa British Airways)