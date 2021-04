dnata (Emirates Group) si potenzia e annuncia tre nomine ai vertici

dnata, uno dei maggiori provider di servizi di viaggio a terra e in volo, ha potenziato il proprio leadership team e annunciato una serie di importanti nomine. Il nuovo assetto aiuterà la compagnia ad adattarsi alle mutevoli tendenze globali, a rafforzare le sinergie e le efficienze nelle operation e continuerà a garantire servizi eccellenti e valore per i clienti.

John Bevan è stato nominato Senior Vice President della Divisione Travel e supervisionerà gli aspetti di business internazionale, attraverso un portafoglio di oltre 30 compagnie consumer e BTB in più di 20 paesi. John è in azienda da 3 anni circa e in tempi recenti ha ricoperto la carica di CEO di dnata Travel Europa. Prima di entrare in dnata, ha svolto ruoli di primo piano nel settore in UK e USA. Il suo ruolo sarà effettivo dal 1° giugno 2021.

Stewart Angus è stato nominato Senior Vice President della Divisione Airport Operation, dopo aver gestito il business di terra e cargo dal 2004. Nel suo nuovo ruolo, guiderà le operation presso i due aeroporti di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, garantendo qualità superiore e sicurezza per i clienti della compagnia in oltre 14 paesi.

Robin Padgett, che ha condotto le operazioni internazionali di dnata catering, aumenterà le proprie responsabilità diventando Senior Vice President della Divisione Catering e Retail. L’espansione del ruolo di Robin è in linea con la strategia della compagnia di promuovere l’acquisto a bordo di diversi servizi. Robin dirigerà un team dedicato di professionisti per offrire prodotti innovativi e servizi impeccabili in vari settori ai clienti in oltre 12 paesi.

Tutti e tre i Senior Vice President di Divisione riporteranno a Steve Allen, Executive Vice President.

Steve Allen ha affermato: “Sono felice di annunciare il rafforzamento del nostro global leadership team. La nomina di John nel management team e l’ampliamento dei ruoli dei nostri professionisti saranno chiave per distinguerci nell’attuale contesto molto sfidante e caratterizzarci come business più agile, in condizioni migliori e in grado di offrire un servizio di eccellenza ai clienti in tutto il mondo. Grazie al nostro team altamente qualificato e orientato alla soddisfazione del cliente continueremo a impegnarci per migliorare le nostre operation ed essere uno dei migliori provider di servizi di viaggio a terra e in volo al mondo”.

Partner affidabile con oltre 300 compagnie aeree come clienti, dnata garantisce qualità e sicurezza a terra, servizi cargo, catering e servizi in viaggio in 35 paesi. Nell’anno finanziario 2019-20 i team di dnata hanno gestito 681,000 velivoli, trasportato 2.9 milioni di tonnellate via cargo, preparato oltre 93 milioni di pasti e registrato un valore di transazioni (TTV) di servizi di viaggio pari a US $ 3.0 miliardi.

(Ufficio Stampa Emirates Group)