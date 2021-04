Promozione formato famiglia per EGO Airways

La voglia di ricominciare a viaggiare è tanta ed EGO Airways punta a fare ripartire tutta l’Italia, famiglie comprese. Nell’anno del suo debutto, la nuova compagnia aerea lancia l’offerta “Cogli un’occasione formato famiglia”: prenotando un volo fino alla mezzanotte del 2 maggio, i bambini e i ragazzi fino a 12 anni non compiuti (accompagnati da almeno un adulto) potranno volare gratis (tasse aeroportuali escluse) su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione raggiunta dal vettore.

“Una promozione unica, perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda che punta a dare priorità alle diverse esigenze di tutti i passeggeri, inclusi i più piccoli: un’attenzione che inizia dal momento della prenotazione (con varie opzioni a seconda dell’età del minore) e arriva fino al momento dell’imbarco e del volo vero e proprio, con la proposta ad esempio del divertente kit “bimbi a bordo”, uno speciale box per intrattenere i giovani passeggeri”, afferma la compagnia.

Il 2021 è l’anno del debutto ufficiale di EGO Airways, nuova compagnia aerea nata da un gruppo di imprenditori italiani. Dopo i primi voli inaugurali, la compagnia incomincerà a volare a pieno ritmo nell’estate 2021, con una flotta che sarà presto composta da tre aeromobili Embraer 190. Hub principali l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, l’aeroporto Fontanarossa di Catania e l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Tante le rotte già attive per un’offerta ampia e diversificata che punta a conquistare sia chi viaggia per lavoro sia chi ricomincerà, finalmente, a muoversi per vacanza o per rivedere parenti e amici, con proposte adatte ai single, alle coppie, ai gruppi, ma anche alle famiglie con bambini e a chi viaggia con un amico a quattro zampe. Dagli scali citati si potranno raggiungere Bari, Brindisi, Cagliari, Comiso, Ibiza, Lamezia Terme, Mykonos, Olbia e Parma.

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

EGO Airways dà così il via ufficiale quest’anno al progetto di diventare un vettore di riferimento nei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese, ma anche grazie a un innovativo servizio tailor made che riserva grande attenzione alle diverse esigenze dei passeggeri e a una spiccata sensibilità per i temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Per informazioni: www.egoairways.com.

(Ufficio Stampa EGO Airways – Photo Credits: EGO Airways)