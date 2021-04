SkyTeam amplia SkyCare & Protect con nuove misure

SkyTeam ha rafforzato il suo impegno SkyCare & Protect con soluzioni digitali e ulteriori misure di salute e sicurezza per ripristinare la fiducia dei clienti nei viaggi aerei. Con le normative in rapida evoluzione, le compagnie aeree membri dell’alleanza stanno fornendo ai clienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno, comprese le ultime restrizioni di viaggio e come e dove prenotare i test COVID prima del viaggio, in modo che si conformino prima di volare.

L’impegno delle compagnie aeree SkyTeam per la salute e l’igiene è stato rafforzato e aumentato da 15 a 22 misure, tra cui: online travel requirement checker; testing Labs Locator sites; contactless boarding; pre-trip communications e altro ancora. I clienti sono così pienamente informati quando tornano a volare. L’alleanza ha lanciato un nuovo video SkyCare & Protect che spiega il viaggio dall’inizio alla fine.

“Fornire informazioni digitalizzate in tempo reale e ampliare le misure di sicurezza sanitaria attraverso SkyCare & Protect è un altro modo in cui le compagnie aeree SkyTeam stanno rendendo i viaggi più sicuri e più fluidi”, afferma Walter Cho, Chairman of the SkyTeam Alliance. “I clienti possono fidarsi di noi per tutte le informazioni di cui hanno bisogno, incluso come trovare e prenotare il giusto test COVID, pur essendo rassicurati che protocolli di sicurezza allineati sono in atto per tutta la loro esperienza di viaggio.”

“I clienti possono viaggiare sicuri e tranquilli, grazie alle nostre rigorose misure igieniche e sanitarie combinate con una tecnologia innovativa che fornisce tutte le informazioni di cui hanno bisogno prima del volo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “I clienti possono connettersi con le nostre compagnie aeree partner sapendo che SkyCare & Protect offre i più alti standard di sicurezza e benessere personale, proprio come si aspettano da Delta”.

Il CEO di SkyTeam, Kristin Colvile, ha dichiarato: “Numerosi studi hanno dimostrato la sicurezza del volo durante la pandemia e SkyTeam continua a trovare nuovi modi per renderlo ancora più sicuro. Con la ripresa dei viaggi aerei, le misure SkyCare & Protect migliorate in atto tra i nostri membri creano una rete affidabile per i milioni di passeggeri che non vediamo l’ora di accogliere nuovamente a bordo”.

Le nuove misure SkyCare & Protect includono:

– Testing Labs Locator sui siti web delle compagnie aeree associate o su SkyTeam.com, disponibile in 16 lingue per aiutare i clienti a trovare e prenotare il test COVID-19 giusto con fornitori affidabili in oltre 18.600 località in tutto il mondo.

– Partner airline COVID-19 policy details disponibili tramite mini-sito o sezione dedicata, dando rapidamente ai clienti un’idea chiara di come sarà il loro viaggio quando volano con servizi di code-sharing o si collegano tra vettori.

– Accesso a un travel requirement checker su tutti i 19 siti web delle compagnie aeree associate e su SkyTeam.com.

– Pre-trip messaging , comprese le politiche COVID-19 del vettore operativo e promemoria degli attuali requisiti di viaggio per la loro destinazione.

– Contactless boarding, per consentire ai clienti di scansionare automaticamente le proprie carte d’imbarco negli hub dei membri, dove le operazioni lo consentono, per un volo più sicuro.

– Procedure di imbarco riviste per ridurre al minimo il contatto tra i clienti in gate areas and jet bridges e durante l’imbarco a distanza con autobus.

– Comunicazione migliorata a bordo per ricordare ai clienti le misure di sicurezza COVID-19 in volo che gli equipaggi applicano.

SkyTeam ha lanciato SkyCare & Protect nel giugno 2020. Questa serie di misure di sicurezza e igiene per tutti i 19 membri si prende cura dei clienti e dei dipendenti in tutta la sua rete globale. Oltre ai nuovi miglioramenti digitali, i protocolli di salute e igiene includono: intensa sanificazione degli aerei; obbligo di indossare la maschera; accesso frequente alle hand sanitizer stations negli hub; distanza sicura; adeguamenti del servizio a bordo e altro ancora.

(Ufficio Stampa SkyTeam)