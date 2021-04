Ryanair lancia 500 rotte per l’estate 2022

Ryanair ha annunciato la diffusione anticipata del suo operativo per l’estate 2022, che include oltre 10.000 voli a settimana su 500 rotte verso le sue destinazioni più richieste, con ulteriori rotte che saranno annunciate nei prossimi mesi. Tutte le rotte possono essere prenotate fino a ottobre 2022.

“Ryanair non vede l’ora di offrire ai consumatori un ampio operativo per l’estate 2022 che includerà vacanze al mare, soggiorni in città, esperienze nella natura e tutte le opzioni culturali che i clienti aspettavano con impazienza. Destinazioni estive popolari come Barcellona, Ibiza, Lanzarote, Lisbona, Malta, le isole greche e Napoli: sono tutte sulla lista per l’estate 2022. Inoltre, gli entusiasti city breaker possono pianificare il loro viaggio a Berlino, Cracovia, Venezia, Roma, Siviglia e molte altre città”, afferma la compagnia.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro operativo estivo 2022, che finora comprende 500 rotte verso le città e le destinazioni più soleggiate d’Europa. Con oltre 10.000 voli ogni settimana e ulteriori destinazioni da implementare nei prossimi mesi, i clienti possono ora pianificare le proprie vacanze per l’estate 2022 con maggiore facilità. Abbiamo lanciato rotte verso Malaga, Malta, Palermo, Venezia, Faro, Tenerife e le isole greche, con molte altre destinazioni che verranno aggiunte presto.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €29.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 29 aprile”.

(Ufficio Stampa Ryanair)