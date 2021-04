Airbus e Lufthansa Technik collaborano per offrire “Cargo in the Cabin” solutions temporanee

Airbus e Lufthansa Technik (LHT) hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo congiunto di temporary “Cargo in the Cabin” solutions per A330. Questa nuova Supplemental Type Certificate (STC) solution consentirà agli operatori di caricare merci nelle cabine dei loro aeromobili A330-200 e A330-300.

In base all’accordo, LHT possiede l’STC e fornirà i kit di modifica per i clienti, mentre il ruolo di Airbus come OEM include la fornitura di dati tecnici, engineering validations e operational calculations.

La procedura consiste nel rimuovere prima i sedili e poi installare standard “PKC” pallets e reti nel main deck. Questa configurazione sfrutta l’economia operativa e la cabina versatile dell’A330.

“Questa nuova soluzione combina l’esperienza di Airbus come aircraft OEM con l’esperienza di Lufthansa Technik nella gestione di STC e aircraft upgrades”, afferma Daniel Wenninger, Head of Airframe Services at Airbus. “In questi tempi di riduzione del traffico passeggeri, i nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni rapide per aumentare temporaneamente la cargo transportation capacity nella cabina”.

“Uniamo le forze con Airbus in tempi di crisi per fornire la migliore soluzione per gli operatori aerei. Ci avvantaggiamo reciprocamente delle reciproche competenze sotto molti aspetti e quindi creiamo un modello per possibili future collaborazioni”, afferma Soeren Stark, Chief Operations Officer & Accountable Manager at Lufthansa Technik.

Questa nuova soluzione offre una volumetric cargo capacity di circa 78 m3 sul main deck di un A330-200 con 12 PKC pallet positions e 18 reti. L’A330-300 main deck cargo capacity sarà di circa 86 m3 con 15 PKC pallet positions e 19 reti.

Attraverso questa partnership con Lufthansa Technik, Airbus dimostra la sua costante attenzione al supporto dei clienti, portando nuove soluzioni sul mercato.

Finnair è il launch customer per la “Temporary Cargo Cabin”: l’operatore ha recentemente modificato un Airbus A330 nella sua base a Helsinki, il processo di approvazione per l’STC è in corso.

“Con questa soluzione STC approvata da EASA siamo in grado di continuare le nostre cargo operations di successo anche durante il ramp-up. La soluzione è tecnicamente semplice e non richiede investimenti massicci come le cargo conversions tradizionali”, aggiunge Juha Ojala, Vice President of Finnair Technical Operations.

