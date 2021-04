Cathay Pacific Cargo consegna 15 milioni di vaccini

Cathay Pacific Cargo ha raggiunto e superato il traguardo di 15 milioni di vaccini COVID-19 consegnati in tutto il mondo. La cifra di riferimento include i vaccini che sono stati importati e consegnati nell’hub a Hong Kong di Cathay Pacific, ma anche quelli che sono stati successivamente distribuiti in altri paesi quali Messico, Malesia e Indonesia.

John Cheng, Head of Cargo Markets and Products di Cathay Pacific, ha commentato: “Lo scorso 13 Aprile siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15 milioni di dosi con la consegna di un nuovo lotto di vaccini Fosun Pharma/BioNTech a Hong Kong. Nel corso della settimana scorsa, abbiamo inoltre concluso due ulteriori spedizioni di dosi di vaccini Sinovac e CanSino che da Pechino sono state dirette in Messico. Tutte le spedizioni utilizzano il nostro nuovo sistema multidimensionale di tracciamento e registrazione dati Ultra Track”.

Ad oggi, Cathay Pacific Cargo ha trasportato cinque diverse marche di vaccino COVID-19. Alex Leung, Cargo Products Manager, ha commentato: “Negli ultimi mesi, abbiamo trasportato a bordo dei nostri aerei spedizioni di vaccini di AstraZeneca, Fosun Pharma/BioNTech, CanSino, Covaxin e Sinovac, che richiedono diverse temperature di movimentazione: da -70°C a 2-8°C”.

Mentre la maggior parte dei voli che trasportavano i vaccini sono stati effettuati verso aeroporti aperti e operativi, le spedizioni in America Latina e nei Caraibi hanno mostrato ancora una volta la forza e la cooperazione dell’estesa rete di Cathay Pacific Cargo.

Il Director Cargo, Tom Owen, ha aggiunto: “Siamo davvero soddisfatti e gratificati degli sforzi dei nostri team operativi in tutto il mondo, la loro esperienza ci ha permesso di trasportare queste delicate spedizioni con sicurezza, garantendo l’arrivo a destinazione in perfette condizioni.

Siamo pronti a fare la nostra parte per consegnare un numero sempre più maggiore di vaccini, ormai necessari per poter affrontare insieme la pandemia globale. Il nostro sistema ha dimostrato di essere l’ideale per la distribuzione rapida ed efficace dei vaccini in tutto il mondo, grazie all’utilizzo della nostra vasta rete globale di flotte cargo e passeggeri”.

Per ulteriori informazioni sulla capacità di gestione dei vaccini di Cathay Pacific Cargo, visitare il sito: http://cargoclan.cathaypacificcargo.com/vaccine-solution/.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)