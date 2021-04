SAS nomina Anko Van der Werff nuovo Presidente e CEO

Il Board of Directors di SAS AB ha nominato Anko Van der Werff President and CEO. Entrerà a far parte della compagnia al più tardi il 15 luglio 2021. Il Board nomina anche Karl Sandlund, Chief Commercial Officer di SAS, come acting President and CEO da oggi. Rickard Gustafson passerà la mano all’acting CEO nel mese di maggio.

Van der Werff è un olandese di 45 anni con una carriera eccezionale nel settore aereo globale. Attualmente guida il gruppo di compagnie aeree Avianca Holdings in Colombia.

Il Chairman of the Board of Directors, Carsten Dilling, afferma: “Dopo un processo ampio, completo e intenso, sono stato entusiasta di vedere il campo dei migliori candidati di talento del settore aereo globale che il brand SAS ha attirato, ulteriormente rafforzato da un grande interesse per gli ambiziosi sforzi di SAS nell’ambito della sostenibilità. Pertanto, sono orgoglioso che oggi possiamo annunciare Anko van der Werff come nuovo CEO di SAS AB. Anko si presenta chiaramente come l’aggiunta più forte al nostro attuale top management team altamente qualificato e dalle forti performance. Anko ha una profonda conoscenza del settore aereo e una lunga esperienza con diversi vettori internazionali. Questo sarà importante per affrontare le sfide che SAS dovrà affrontare negli anni a venire, in un imprevedibile periodo di recupero post Covid-19. Conosce bene la Scandinavia e credo che sarà un grande match culturale per SAS. È un vantaggio nella nostra situazione attuale che inizierà già a luglio. Al fine di garantire una transizione fluida e lungimirante, il Chief Commercial Officer Karl Sandlund fungerà da acting President and CEO fino a quando Anko non inizierà. Ancora una volta, vorrei ringraziare Rickard Gustafson per l’ottimo lavoro svolto per SAS e per la nostra grande collaborazione personale. A nome del Board e di SAS, auguro a Rickard tutto il meglio e in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo con SKF”.

“Sono molto onorato di essere il nuovo CEO di SAS. SAS è il vettore leader della Scandinavia con un brand forte e una storia aeronautica orgogliosa che è stata di grande importanza per collegare la regione a livello nazionale e con il resto del mondo. Sono anche entusiasta di tornare in Scandinavia. Ho ricordi molto belli dei miei quattro anni qui, sia da un punto di vista professionale ma anche come famiglia, i nostri due figli più grandi sono nati qui. Non vedo l’ora di continuare l’eccellente viaggio verso la sostenibilità che SAS ha iniziato e credo che sarà determinante per trasformare il settore del trasporto aereo. Non vedo l’ora di conoscere il team, i diversi stakeholder e di iniziare. Non è un segreto che il Covid-19 abbia avuto un impatto sull’intero settore dell’aviazione, ma SAS ha una solida base su cui costruire e sono sicuro che lavorando insieme tra tutte le parti interessate, SAS ne uscirà più forte”, afferma Anko Van der Werff.

