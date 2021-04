Da oggi con Vueling fino a 3 animali da compagnia a bordo

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), continua a migliorare l’esperienza di viaggio anche per i passeggeri che volano in compagnia dei loro animali domestici. Da questo mese infatti, e con l’obiettivo di essere riconosciuta sempre più come compagnia aerea pet friendly, Vueling incrementa la presenza degli animali a bordo portando a 3 il numero consentito – fino ad ora solo 2 pet potevano infatti volare in cabina – e aumentando il peso massimo permesso da 8 kg a 10 kg (comprendendo l’animale, la cuccia e i suoi accessori).

Il servizio è disponibile su tutti i voli in Europa, fatta eccezione per il Regno Unito e l’Irlanda. Per usufruirne, i passeggeri devono semplicemente prenotare il posto del proprio animale da compagnia durante il processo di acquisto o, a conclusione di questo, fare richiesta attraverso l’app, il sito ufficiale di Vueling o tramite il call center. Una volta giunti in aeroporto, il proprietario e l’animale da compagnia devono recarsi con la documentazione necessaria ai desk del check-in per l’assegnazione del posto e la consegna della carta d’imbarco.

Solo nel 2019, Vueling ha già trasportato più di 70.000 animali domestici e, a livello di rotte, le più pet friendly da Barcellona sono: Ibiza, Minorca, Palma, Milano, Malaga e Parigi. Tra le poche linee aeree ad offrire in Europa servizi pet friendly già dal 2009, Vueling conferma il suo impegno verso i proprietari di animali da compagnia, quali cani, gatti, uccelli e tartarughe d’acquario, divenendo l’unica a livello europeo ad accettare fino a 3 animali da compagnia in cabina.

Gli animali domestici che viaggiano con Vueling possono inoltre essere coperti da assicurazione. Vueling infatti, insieme a EuropAssistance, offre una copertura per spese impreviste durante il viaggio come spese veterinarie, ricerca in caso di smarrimento, soggiorno in hotel o in residence, risarcimento per furto o morte.

Vueling continua a lavorare per offrire a tutti i suoi passeggeri il massimo della flessibilità e un’esperienza di volo sicura, oltre che ad adattare l’operatività alla domanda e alle esigenze dei suoi clienti.

La compagnia aerea è impegnata a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling ha adottato una politica di totale flessibilità – permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona – agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di preferire sempre l’app mobile e il sito ufficiale per effettuare qualsiasi tipo di prenotazione, di modo da ricevere tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)