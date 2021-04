Air Europa è la prima compagnia aerea a integrare la verifica digitale dello stato di salute dei passeggeri

Air Europa è la prima compagnia aerea al mondo ad aver integrato la nuova funzionalità della piattaforma Traveller ID di Amadeus che permette ai passeggeri di certificare la propria documentazione sanitaria al momento del check-in senza dover abbandonare il sito web o l’app della compagnia aerea.

Questa nuova soluzione offerta da Amadeus è completamente integrata nel sistema della compagnia aerea e mira a rafforzare la fiducia dei passeggeri, migliorare la loro esperienza di viaggio, riducendo anche i possibili contatti con il personale della compagnia aerea, effettuando il self-service check-in.

A partire da questa settimana è partita una fase pilota per tutti i passeggeri diretti in Spagna che al momento del check-in con Air Europa potranno confermare di avere la documentazione sanitaria necessaria, compilando un modulo protetto con un sistema automatizzato.

In questo modo, le informazioni vengono registrate nel sistema informatico che consentirà di mantenerle riservate e in sicurezza durante tutte le fasi del viaggio. Le prossime versioni di Traveler ID consentiranno addirittura di scansionare o caricare documenti e verificarli automaticamente tramite codici QR condivisi con laboratori e piattaforme sanitarie globali, oltre ad integrarsi con varie applicazioni di informazione sanitaria.

Questa integrazione della piattaforma Traveler ID fornirà una maggiore flessibilità ai passeggeri, offrendo loro l’opportunità di recuperare i propri documenti digitali direttamente da queste fonti, se lo desiderano, senza lasciare il processo di check-in della compagnia aerea.

Grazie a questa nuova tecnologia e alle sue implementazioni i passeggeri non avranno la necessità di presentare la propria documentazione, né al check-in né all’imbarco, poiché la loro idoneità al viaggio sarà registrata direttamente nei sistemi della compagnia aerea, evitando così controlli manuali di test sanitari e certificazioni e tutto questo produrrà senza dubbio una accelerazione del transito dei passeggeri in aeroporto. Air Europa amplierà presto l’utilizzo di questa soluzione, estendendola all’intera rete aerea della compagnia.

“Offrire ai nostri clienti soluzioni semplici e veloci per facilitare il loro viaggio e infondere la necessaria tranquillità e fiducia quando salgono sull’aereo è una priorità per noi. Grazie ad Amadeus, i clienti di Air Europa, attraverso pochissimi passaggi in una modalità intuitiva, possono conformarsi alle normative sanitarie richieste”, afferma Oscar Riolobos, Web Business Manager di Air Europa.

“Siamo orgogliosi di implementare oggi Traveler ID con Air Europa. Questa funzionalità centralizza e semplifica il processo di verifica dei documenti sanitari, consentendo un’esperienza di check-in semplice e senza contatto. Siamo entusiasti di vedere le compagnie aeree trarne vantaggio e a loro volta trasferire il vantaggio ai viaggiatori. Traveler ID è una delle soluzioni offerte dal nostro ecosistema di viaggi sicuri. La nostra intenzione con il Safe Travel Ecosystem è di promuovere la collaborazione nel settore dei viaggi per aiutare la ripresa di questo settore critico”, ha affermato Monika Wiederhold, Global Program Lead of the Safe Travel Ecosystem di Amadeus ed EVP Airlines Central & Eastern Europe.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)