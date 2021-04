KLM rinnova l’intero interno della cabina di 14 Boeing 737-800

KLM ha avviato il rinnovo completo delle cabine di 14 Boeing 737-800, sia per la Business Class che per la Economy Class. Gli aerei rinnovati, utilizzati principalmente per i voli europei, offrono ai passeggeri più comfort e stile e consumano meno carburante, poichè la cabina rinnovata pesa 700 chili in meno. Il primo refurbished aircraft è già entrato in servizio. Nel marzo 2022, l’interno dell’ultimo di questa serie di aerei 737-800 sarà completamente trasformato. Tutte le attività sono svolte dalla KLM Engineering and Maintenance division.

I nuovi sedili dal design ergonomico per la Business Class e l’Economy Class offrono più comfort e più spazio per le gambe. Il rivestimento è realizzato principalmente in pelle riciclata. I sedili sono in media più leggeri del 20%, riducendo il peso totale della cabina di 700 kg. Ciò consente di risparmiare 58 tonnellate di carburante e 184 tonnellate di emissioni di CO2 per aeromobile all’anno. Per tutti i 14 aeromobili messi insieme, ciò rappresenta un risparmio annuo di carburante di 812 tonnellate e una riduzione di 2.576 tonnellate di emissioni di CO2.

Tutti i refurbished Boeing 737-800 sono dotati di Wi-Fi. Per utilizzare il servizio, i passeggeri possono acquistare i voucher sul KLM free in-flight portal. I passeggeri ricevono sempre 30 minuti di messaggistica gratuita. Ogni posto ha la sua porta USB per ricaricare i dispositivi durante il volo. Cappelliere più grandi offrono più spazio di stivaggio a bordo. L’illuminazione d’atmosfera a LED crea un’atmosfera fresca o rilassante, a seconda dell’ora del giorno.

“KLM vuole offrire ai suoi passeggeri ancora più comfort e stile sui voli europei, riducendo le emissioni di CO2 dei voli. Questo è il motivo per cui KLM continua a investire nel suo prodotto di bordo e nella sua sostenibilità, in modo da poter continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti ed uscire più forti dalla crisi”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience, KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)