Lufthansa Group riduce le perdite operative rispetto all’anno precedente grazie a notevoli risparmi sui costi

La pandemia globale ha continuato a pesare sulla performance aziendale di Lufthansa Group nel primo trimestre 2021. Le restrizioni ai viaggi globali hanno continuato ad avere un impatto negativo sulla domanda di viaggi aerei e sui comportamenti di prenotazione.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Più a lungo dura la crisi, maggiore è il desiderio delle persone di viaggiare di nuovo. Sappiamo che le prenotazioni aumentano ogni volta che le restrizioni vengono allentate e il viaggio diventa nuovamente possibile. Dati i prevedibili importanti progressi nei tassi di vaccinazione, ci aspettiamo che la domanda aumenti drasticamente dall’estate. Segnali incoraggianti, come l’annuncio della Commissione Ue che consentirà ancora una volta ai passeggeri vaccinati dagli USA di viaggiare in Europa, confermano la nostra fiducia. Al contrario, il primo trimestre è stato ancora completamente dominato dalla pandemia. Grazie a consistenti risparmi sui costi, siamo stati comunque in grado di ottenere risultati migliori rispetto all’anno precedente. I cambiamenti già attuati nel Gruppo stanno dando risultati. Non ridurremo i nostri sforzi per modernizzare ulteriormente il Gruppo, per renderlo più snello, più efficiente e per mantenere la nostra posizione tra le principali compagnie aeree del mondo”.

Le vendite del Gruppo sono diminuite del 60%, a 2,6 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno finanziario (anno precedente: 6,4 miliardi di euro). Il trimestre comparabile dell’anno precedente è stato solo parzialmente influenzato dagli effetti della pandemia. Nonostante ciò, la perdita operativa basata sull’Adjusted EBIT è stata di 1,1 miliardi di euro, inferiore a quella dell’anno precedente (anno precedente: -1,2 miliardi di euro). L’utile netto consolidato è stato -1,0 miliardi di euro (anno precedente: -2,1 miliardi di EUR).

I costi operativi sono diminuiti del 51% a 4,0 miliardi di euro (anno precedente: 8,2 miliardi di euro). Il numero dei dipendenti è diminuito del 19% rispetto all’anno precedente, a un totale di 111.262. Un interessante programma di congedo volontario avviato di recente per i dipendenti di terra di Deutsche Lufthansa AG ha lo scopo di contribuire a ridurre ulteriormente il numero di dipendenti in modo socialmente accettabile.

La capacità offerta nel primo trimestre del 2021 è stata del 21% rispetto al livello pre-crisi del 2019. In totale, le compagnie aeree del Gruppo hanno trasportato 3 milioni di passeggeri nei primi tre mesi. Si tratta del 10% del livello pre-crisi del primo trimestre del 2019. Il load factor è inferiore del 45%, o 33 punti percentuali, rispetto al primo trimestre del 2019.

A causa della continua scarsità di capacità di trasporto nel mercato nonostante la continua elevata domanda, l’attività cargo del Gruppo è stata in grado di mantenere il suo forte sviluppo rispetto all’anno precedente. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite sono aumentate del 45% a 802 milioni di euro. Il cargo load factor è aumentato di 11,9 punti percentuali, al 75,7%. L’ Adjusted EBIT è migliorato di conseguenza a 314 milioni di euro (anno precedente: -22 milioni di euro), il più alto mai registrato nella storia di Lufthansa Cargo.

Alla fine del trimestre, Lufthansa Group aveva una liquidità di 10,6 miliardi di euro. Ciò include i fondi non utilizzati delle misure di stabilizzazione dei governi e prestiti per un importo di circa 5,4 miliardi di euro.

Con 10,9 miliardi di euro, l’indebitamento finanziario netto è superiore di 1,0 miliardi di euro rispetto alla fine del 2020 (31 dicembre 2020: 9,9 miliardi di euro).

Lufthansa Group si impegna a rafforzare il proprio bilancio e a raggiungere un rating investment grade a medio termine.

“La stabilità finanziaria è sempre stata un pilastro importante del Gruppo e il prerequisito per il successo a lungo termine”, afferma Remco Steenbergen, CFO di Deutsche Lufthansa AG. “Al fine di compensare gli effetti della crisi, l’implementazione coerente e rigorosa delle misure di riduzione dei costi in tutte le società del Gruppo rimangono la nostra massima priorità. Inoltre, le nostre misure di finanziamento creano le condizioni per posizionare la compagnia per il futuro e per mantenere e rafforzare la sua posizione competitiva”.

L’evoluzione della pandemia sta causando continue restrizioni ai viaggi in quasi tutte le parti del mondo. Pertanto, la domanda dovrebbe riprendersi solo gradualmente nel secondo trimestre. Tuttavia, a seguito del progresso delle vaccinazioni, la compagnia prevede una significativa ripresa del mercato nella seconda metà dell’anno. Per l’intero anno, Lufthansa Group prevede una capacità di circa il 40% del livello pre-crisi (finora: dal 40 al 50%).

“Soprattutto per le destinazioni del tempo libero, la domanda dovrebbe aumentare in modo significativo. Lufthansa Group Airlines sarà in grado di offrire capacità fino al 70% dei livelli pre-crisi a breve termine, al fine di reagire in modo flessibile ai cambiamenti del mercato. Inoltre, le nostre compagnie aeree hanno aggiunto ai loro piani di volo un gran numero di voli per destinazioni di svago. Per il secondo trimestre prevediamo un minore assorbimento di cassa operativa rispetto al primo trimestre. Supportato da ulteriori riduzioni dei costi strutturali e dalla successiva espansione degli orari dei voli, si prevede un drenaggio di cassa operativo di circa 200 milioni di euro in media al mese. Per l’intero anno, la previsione di una perdita operativa inferiore rispetto all’anno precedente, rimane invariata”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)