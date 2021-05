Qatar Airways sostiene l’India con l’invio di forniture mediche essenziali nell’ambito dell’iniziativa WeQare

Qatar Airways mantiene l’impegno a livello internazionale per affrontare la seconda ondata di COVID-19, spedendo gratuitamente aiuti medici e attrezzature in India raccolti da fornitori di tutto il mondo. La compagnia aerea intende trasportare 300 tonnellate di attrezzature provenienti da tutta la sua rete a Doha, dove saranno trasportate in un convoglio di tre aerei cargo direttamente verso le destinazioni in India dove sono più necessarie.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha detto: “Lo Stato del Qatar ha un rapporto lungo e speciale con l’India e abbiamo assistito con grande dispiacere al fatto che COVID-19 abbia ancora una volta causato una sfida significativa al paese. Come uno dei leader mondiali del cargo aereo, con una vasta rete internazionale, siamo pronti a fornire supporto umanitario trasportando queste forniture molto necessarie e ad aiutare il paese a combattere contro questo terribile virus. Qatar Airways Cargo ha già trasportato oltre 20 milioni di dosi di vaccino COVID-19 per l’UNICEF come parte del MoU quinquennale per sostenere l’iniziativa umanitaria di trasporto aereo dell’UNICEF”.

Il carico comprenderà dispositivi individuali di protezione (DPI), bombole di ossigeno e altri strumenti medici essenziali, ed è stato raccolto grazie alle donazioni da parte di privati e aziende di tutto il mondo in aggiunta ai già esistenti ordini cargo.

Qatar Airways è stata leader nella lotta contro il COVID-19 e nelle prime fasi della pandemia, ha fornito voli di aiuto simili in Cina, spedendo forniture a Pechino, Guangzhou e Shanghai nel febbraio 2020. Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad aver ottenuto uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Questi riconoscimenti assicurano ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza sono soggetti ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale e indipendente. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, visitare qatarairways.com/safety.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)