JetBlue prende in consegna l’A321LR con Airspace interior

JetBlue Airways, con base negli Stati Uniti, ha preso in consegna il primo di 13 aeromobili A321LR con i nuovi Airspace interior di Airbus. Questi nuovi A321LR supportano il piano di JetBlue di aprire i suoi attesi servizi transatlantici, iniziando con voli diretti per Londra entro la fine dell’anno. Oltre a questi 13 nuovi A321LR, la compagnia aerea ha ordinato anche altri 57 aeromobili Airbus, comprendenti altre varianti A321neo, che includeranno anche Airspace cabins. Portando Airspace nella Single-Aisle Family, le cabine A321 di JetBlue saranno le prime a presentare il nuovo pluripremiato cabin design-language e passenger-pleasing cabin features, coerenti con gli Airbus A330neo e A350 Widebody aircraft.

Robin Hayes, CEO di JetBlue Airways Corp., ha dichiarato: “In JetBlue non vediamo l’ora di presentare l’Airbus A321 Long Range single-aisle aircraft con Airbus Airspace interior per i nostri nuovi transatlantic services. Questi aeromobili ci consentiranno di offrire ai nostri clienti un attento boutique-style service, garantendo allo stesso tempo ampio spazio personale, cappelliere più grandi, illuminazione personalizzata e un design che conferisce alla cabina un wide-body feel”.

“Siamo entusiasti che JetBlue stabilisca un’altra tendenza e introduca la nuova Airspace cabin di Airbus sul suo servizio a lungo raggio”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “Sicuramente l’eccezionale comfort e la in-flight transatlantic experience a bordo di questi aerei saranno vincenti per JetBlue, i suoi stimati passeggeri e l’equipaggio allo stesso modo”.

Airspace apporta alla famiglia A320 i seguenti miglioramenti: welcome and customisable hero lighting (che aiuta a ridurre il jet lag); nuovi pannelli laterali più sottili per uno spazio personale extra a livello delle spalle; una migliore visuale attraverso i finestrini con le cornici ridisegnate e completely integrated window shades; le più recenti tecnologie di illuminazione full LED; i più grandi overhead bin della sua classe; nuovi lavatories con caratteristiche touchless e superfici antimicrobiche.

Oltre a questi Airspace elements, l’ampia sezione trasversale della cabina della famiglia A320 consente a JetBlue di offrire ai suoi passeggeri un vero comfort a lungo raggio in tutte le classi, con 24 full-flat adaptive-mattress seats nelle Mint premium-class private suitess della compagnia, mentre 114 economy passengers apprezzeranno i sedili più larghi da 18,4 pollici, con uno schienale sagomato per uno spazio extra per le ginocchia. La maggior parte di questi economy seats offrirà un full 32inch pitch, mentre quattro file saranno ottimizzate per “Even More Space” seating, offrendo circa cinque pollici aggiuntivi per il maggior legroom di qualsiasi transatlantic economy class seat.

I passeggeri di JetBlue su questi A321LR potranno anche rimanere connessi per tutto il volo grazie al Wi-Fi gratuito e illimitato ad alta velocità della compagnia aerea. Inoltre, avranno accesso a una selezione curata di canali TV in diretta incentrati su notizie e sport, e una vasta libreria di seatback entertainment, consentendo una ‘multiple screen’ experience onboard. I sedili saranno inoltre dotati di in-seat power, con AC and USB-C ports per mantenere i dispositivi portatili completamente carichi. Oltre ad offrire il ricco portafoglio di opzioni di intrattenimento e connettività per ogni passeggero, l’in-seat equipment di questi aeromobili consentirà anche al cliente di controllare le proprie scelte alimentari, consentendo loro di personalizzare il proprio pasto direttamente sul seatback screen.

Nel 2017 all’APEX Expo in Long Beach, JetBlue è stato presentato come cliente di lancio per la Airspace cabin di Airbus per la A320 Family. Dopo l’annuncio, Airbus e JetBlue hanno lavorato insieme per portare alla realtà un nuovo livello di esperienza per i passeggeri di JetBlue sui suoi A321LR con Airspace per la prima volta.

La partnership di lunga data tra Airbus e JetBlue è iniziata nel 1999, quando JetBlue è stata lanciata e ha preso in consegna il suo primo A320. Due anni dopo la compagnia aerea ha effettuato un ordine per 48 aerei Airbus. Dopo anni di crescita straordinaria, JetBlue ora opera una flotta di oltre 200 aeromobili A320 e A321 e ne ha circa altri 70 ordinati, inclusi diversi A321LR e altre A321neo variants, tutti con Airspace interiors. Inoltre, la compagnia aerea ha anche effettuato ordini per il più piccolo Single-Aisle Family member di Airbus, l’A220, il primo dei quali entrerà presto in servizio.

L’A321LR, membro della famiglia A320neo, offre il 30% di risparmio di carburante e quasi il 50% di riduzione dell’impronta acustica rispetto alle generazioni precedenti di aeromobili. Con un range fino a 4.000 miglia nautiche (7.400 km), l’A321LR è un long-range route opener, con una vera capacità transatlantica e premium wide-body comfort in una single-aisle aircraft cabin. Con la nuova flotta, le compagnie aeree beneficiano dei costi operativi più bassi nelle rispettive size categories, nonché della commonality tra le varianti della famiglia Airbus.

Alla fine di marzo 2021, la Famiglia A320neo aveva ricevuto più di 7.450 ordini fermi da oltre 120 clienti in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Bengt Lange – Airbus)