Saab Gripen: offerta finale alla Finlandia

Saab, con il forte sostegno del governo svedese, ha presentato la sua Best and Final Offer (BAFO) alla Finnish defence procurement agency per il Finnish HX fighter procurement. La proposta comprende 64 Gripen E fighter aircraft e un ampio weapons package, oltre a due GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C) aircraft. Ciò costituisce la risposta alla richiesta del cliente di gennaio 2021 per un BAFO. La Finlandia sta sostituendo la capacità fornita dalla sua attuale flotta di velivoli F/A-18 C/D Hornet.

“La soluzione proposta presenta la più recente tecnologia per l’ambiente operativo in continua evoluzione e molto impegnativo. Il Gripen è costruito per contrastare le minacce alla nostra regione e risponde molto bene alle esigenze del cliente. È inoltre progettato per road-base operations in un clima rigido e consente una facile manutenzione da parte dei tecnici. L’offerta comprende alcune delle armi più avanzate, come il Meteor per air targets at medium to long distance, IRIS-T per air targets at short distance, SPEAR per ground targets at medium distance, KEPD350/Taurus per long-range strike missions contro ground targets.

Il GlobalEye offre esclusive sensor capabilities aggiuntive, per operazioni congiunte con i Gripen, oltre a fornire vantaggi a tutte le forze di difesa finlandesi. Come risorsa strategica, GlobalEye servirà nell’intero spettro operativo, fornendo informazioni vitali per la Finlandia. L’effetto combinato di Gripen e GlobalEye sarà molto potente”, afferma Saab.

“Con le eccezionali capacità e disponibilità del Gripen, la Finlandia può rinnovare la sua fighter fleet senza compromettere il numero di fighters. Grazie a un life-cycle cost veramente competitivo, le forze di difesa finlandesi saranno in grado di rimanere entro gli obiettivi di bilancio e persino di garantire un margine per altre capacità di difesa vitali negli anni a venire”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“Con il GlobalEye portiamo significative additional sensor capabilities che forniranno informazioni strategiche e in tempo reale al Gripen e all’intera forza di difesa congiunta. Siamo felici di includere GlobalEye come la più avanzata AEW&C platform al mondo”, continua Johansson.

La proposta comprende anche gli equipaggiamenti e i servizi associati necessari per le operazioni del sistema, attraverso un ampio programma di cooperazione industriale, con l’obiettivo di sviluppare capacità nazionali in Finlandia per la sicurezza dell’approvvigionamento. Ciò include il trasferimento all’industria locale di maintenance, repair and overhaul capabilities, parts production e final assembly di motori e aerei. Saab istituirà anche un Gripen & GlobalEye System Center in Finlandia, per garantire operazioni indipendenti e una crescita continua della capacità dei sistemi fino al 2060.

Secondo la pianificazione del cliente, una decisione è prevista per la fine del 2021.

La Finlandia è un mercato importante per Saab. L’azienda ha una lunga storia nel paese, espande costantemente le sue attività e stabilisce partnership con l’industria e il mondo accademico locali. Più recentemente Saab ha avviato un’ampia cooperazione di ricerca con la Aalto University, ha stabilito un Technology Centre in Tampere, che attualmente impiega oltre 50 ingegneri, e ha un’ampia cooperazione con il research institute VTT e diverse Finnish defence companies.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)