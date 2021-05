Delta amplia la flotta Airbus A321neo

Delta e Airbus hanno concordato di aggiungere aeromobili incrementali al portafoglio ordini di Delta, convertendo i diritti di acquisto per 25 aeromobili A321neo in ordini fermi e reintegrando i diritti di acquisto di Delta. Delta e Airbus hanno inoltre concordato di anticipare le consegne di due A350-900 e un A330-900neo già in ordine nella seconda metà del 2022 (leggi anche qui).

Queste mosse rafforzano gli obiettivi strategici di Delta per aumentare la semplificazione operativa, ottenere economie di scala e aumentare la produttività.

“Con i nostri clienti pronti a reclamare la gioia del viaggio, questo accordo posiziona Delta per la crescita tenendo conto dei ritiri pianificati dei vecchi aeromobili narrowbody nella nostra flotta, affronta la nostra carbon footprint, aumenta l’efficienza ed eleva l’esperienza del cliente”, ha affermato Mahendra Nair, SVP di Delta – Fleet e TechOps Supply Chain. “Ringraziamo Airbus per la loro costante collaborazione durante la pandemia e non vediamo l’ora di lavorare con loro mentre prendiamo in consegna l’A321neo e le nostre consegne accelerate A350 e A330-900neo”.

“Abbiamo gestito le sfide dell’ultimo anno insieme ai nostri clienti ed è gratificante intraprendere passi come questo verso la ricrescita del nostro settore con il nostro partner di lunga data, Delta”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus.

Delta prevede di prendere in consegna il suo primo A321neo nella prima metà del 2022. Con questi aeromobili incrementali, l’impegno di acquisto totale di Delta per l’A321neo è ora di 125 aeromobili in ordine fermo, con 100 diritti di acquisto.

L’A321neo di Delta sarà dotato da motori turbofan Pratt & Whitney PW1100G di nuova generazione, che portano il 12% in più di guadagno in termini di efficienza nei consumi rispetto agli attuali aeromobili A321ceo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e l’impegno a essere una carbon neutral airline. La manutenzione dei motori sarà principalmente effettuata dai tecnici Delta TechOps presso le strutture avanzate di manutenzione, riparazione e revisione di Delta ad Atlanta.

Gli A321neo di Delta saranno dotati di 194 posti totali, di cui 20 in First Class, 42 in Delta Comfort+ e 132 in Main Cabin. Il nuovo velivolo sarà utilizzato principalmente sull’estesa rete domestica di Delta, integrando la flotta Airbus A321ceo di Delta composta da oltre 100 aeromobili.

Gli interni confortevoli dell’A321neo saranno caratterizzati da vari tocchi per elevare la customer experience, incluso il nuovo First Class seating design che include un tavolino più grande e robusto, più spazio di stivaggio per oggetti personali e cuscini memory foam migliorati. Tutti i clienti apprezzeranno il Delta wireless In-Flight Entertainment system creato dalla start-up interna Delta Flight Products su ogni posto, gli ampi overhead bins, gli HEPA cabin air filtration systems all’avanguardia, l’accesso al Wi-Fi e le power ports.

