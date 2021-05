Saab: Remote Air Traffic Control Tower a London City Airport

Le pionieristiche Digital Air Traffic Solutions di Saab hanno consentito a London City Airport di diventare il primo major international airport al mondo ad essere completamente controllato da una remote digital air traffic control tower.

Saab Digital Tower è un next-generation air traffic control system che migliora in modo significativo la situational awareness dei controllori, consentendo decisioni rapide e informate che migliorano la sicurezza e l’efficienza operativa. La Digital Tower ha inoltre consentito a London City Airport di espandere la propria area di operazioni grazie alla maggiore copertura che fornisce, consentendo così all’aeroporto di massimizzare la propria air traffic capacity.

La tecnologia presenta livelli più elevati di informazioni agli air traffic controllers su digital window screens, come identifying flight and radar data, con capacità zoom in and out, nonché additional graphics and augmentation per migliorare la visibilità. Queste funzionalità possono essere utilizzate dalle control rooms offsite.

A London City, sedici telecamere e sensori ad alta definizione montati su un mast catturano una vista a 360 gradi dell’aerodromo. Queste informazioni vengono trasmesse tramite una high-speed fibre connection a una nuova control room nel NATS air traffic control centre, situato a 85 miglia di distanza a Swanwick, Hampshire. Un team dedicato di controllori utilizza le riprese dal vivo, un feed audio dall’aerodromo e le letture radar per istruire i movimenti degli aerei dentro e fuori l’aeroporto.

Magnus Lewis-Olsson, Chairman and President of Saab UK, ha commentato: “Questa è una pietra miliare importante per Saab nell’implementazione di remote air traffic solutions nei principali civil aerospace hubs con traffico intenso in uno spazio aereo complesso. Non vediamo l’ora di vedere la tecnologia decollare a London City Airport, offrendo ai controllori nuovi strumenti e funzionalità di sicurezza che dimostrano i vantaggi che Digital Towers può portare”.

Alison FitzGerald, chief operating officer at London City Airport, ha aggiunto: “Siamo immensamente orgogliosi di diventare il primo major international airport a utilizzare questa tecnologia pionieristica di Saab. Questo investimento in infrastrutture intelligenti ci aiuterà a soddisfare la crescita futura della passenger demand, a migliorare l’air traffic management e a darci capacità future, mentre l’industria dell’aviazione si riprende dalla pandemia”.

La Digital Tower è una soluzione flessibile e scalabile per un’ampia gamma di casi d’uso, sia civili che militari, ed è già stata implementata con successo su aeroporti in Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Stati Uniti, oltre a essere stata selezionata anche dalla Royal Navy per le loro naval air stations nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab – London City Airport)