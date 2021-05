Embraer comunica i risultati del primo trimestre 2021

Embraer ha consegnato 9 commercial jets e 13 executive jets (10 light – 3 large) nel 1Q21. Il portafoglio ordini totale dell’azienda alla fine del primo trimestre 2021 era di US$ 14,2 miliardi.

I ricavi nel primo trimestre 2021 hanno raggiunto US$ 807,3 milioni, rappresentando una crescita anno su anno del 27,4% rispetto al primo trimestre 2020, con una crescita nei Commercial Aviation, Defense & Security e Executive Aviation segments.

Il 23 aprile la Società ha firmato un ordine fermo per 30 jet E195-E2 con un cliente non divulgato, con consegne a partire dal 2022. I 30 ordini fermi saranno inclusi nel backlog del secondo trimestre di Embraer.

Escludendo gli special items, adjusted EBIT and EBITDA sono pari rispettivamente a US$ (29,6) milioni e US$ 18,0 milioni, con un adjusted EBIT margin del -3,7% e un adjusted EBITDA margin del 2,2%.

Adjusted net loss (escluse voci speciali, imposte sul reddito differite e contributi sociali) nel primo trimestre 2021 pari a US$ (95,9) milioni, con una adjusted loss per ADS di US$ (0,52). Ciò si compara con una adjusted net loss di US$ (104,0) milioni e una adjusted loss per ADS di US$ (0,57) nel 1Q20.

Il free cash flow di Embraer nel trimestre è stato US$ (226,6) milioni, coerente con la normale stagionalità trimestrale del free cash flow usage nel primo trimestre. Il free cash flow usage ha rappresentato un miglioramento significativo rispetto agli US$ (676,6) milioni nel 1Q20, date le misure adottate per stabilizzare la produzione e le operazioni nel mezzo della pandemia COVID-19.

La Società ha chiuso il trimestre con una liquidità totale di US$ 2,5 miliardi e un debito netto di US$ 1,9 miliardi.

Il segmento Commercial Aviation ha rappresentato il 33,7% dei ricavi consolidati nel 1Q21 rispetto al 21,9% dei ricavi nel 1Q20, poiché i ricavi sono aumentati del 95,8% su base annua a causa delle maggiori consegne nel trimestre in corso. La parte dei ricavi di Executive Aviation è diminuita dal 20,4% nel 1Q20 al 18,8% nel 1Q21, poiché i ricavi del segmento sono aumentati a un ritmo inferiore rispetto agli altri segmenti della Società, con una crescita del 17,5% anno su anno nel trimestre. Il segmento Defense & Security ha registrato un aumento dei ricavi del 25,6% nel 1Q21 rispetto al 1Q19 e la sua quota dei ricavi totali della società è stata relativamente stabile al 15,9%. I ricavi per il Services & Support segment sono diminuiti del 4,3% anno su anno a US$ 250,6 milioni nel trimestre, rappresentando il 31,0% dei ricavi consolidati nel 1Q21, rispetto al 41,4% nel 1Q20.

A causa della continua incertezza relativa alla pandemia COVID-19 e ai suoi impatti sul settore, Embraer ha deciso di non pubblicare la 2021 financial and delivery guidance a questo punto.

(Ufficio Stampa Embraer)