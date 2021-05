EGO Airways: arrivano in flotta due nuovi Embraer 190

Dopo “Martina”, stanno per arrivare gli Embraer 190 “Virginia” e “Gianluca”: i nomi dei due nuovi aerei che si aggiungono alla flotta di EGO Airways sono stati scelti il 29 aprile scorso durante l’evento “Meet & Fly” organizzato presso l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Si è conclusa così ufficialmente la campagna social #EGOname che, dal 24 marzo al 10 aprile, ha coinvolto una nutrita schiera di influencer e volti noti: tra tutti coloro che hanno realizzato un post o una storia su Instagram o Facebook (con l’hashtag #EGOname e taggando @egoairways) sono stati estratti a sorte, durante la diretta Instagram, Virginia Stablum, influencer internazionale con il suo mix di origini e culture differenti, e il travel&lifestyle influencer Gianluca Fazio, alias The Rerum Natura.

“I due nuovi aeromobili saranno battezzati nelle prossime settimane ed entreranno così ufficialmente nella flotta della compagnia aerea nata dal sogno di un gruppo di imprenditori italiani. Il prossimo obiettivo? Diventare un vettore di riferimento nei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese. Gli aerei saranno basati negli aeroporti di Catania, Firenze e Forlì (con collegamenti point-to-point attivi tutto l’anno da Parma, Forlì e Firenze verso Catania, Bari e Lamezia Terme, inoltre Forlì collegherà anche Cagliari). Per la stagione estiva 2021, Forlì e Firenze saranno collegate anche con Brindisi, Comiso-Ragusa, Olbia, Mykonos e Ibiza (queste ultime due destinazioni estere saranno raggiungibili anche da Catania). Si tratta di un’offerta ampia e diversificata che punta a conquistare, grazie a un vero e proprio servizio tailor made, sia chi viaggia per lavoro sia chi ricomincerà, finalmente, a muoversi per vacanza o per rivedere parenti e amici, con proposte adatte ai single, alle coppie, ai gruppi, ma anche alle famiglie con bambini e a chi viaggia con un amico a quattro zampe”, afferma la compagnia.

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

“Prenotando un volo fino alla mezzanotte del 9 maggio, grazie all’offerta “Cogli un’occasione formato famiglia”, i bambini e i ragazzi fino a 12 anni non compiuti (accompagnati da almeno un adulto) potranno volare gratis (tasse aeroportuali escluse) su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione raggiunta dal vettore. Una promozione unica, perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda che punta a dare priorità alle diverse esigenze di tutti i passeggeri, inclusi i più piccoli: un’attenzione che inizia dal momento della prenotazione, con varie opzioni a seconda dell’età del minore, e arriva fino al momento dell’imbarco e del volo vero e proprio, con la proposta ad esempio del divertente kit “bimbi a bordo”, una speciale box per intrattenere i giovani passeggeri (e regalare un momento di tranquillità a mamma e papà)”, conclude EGO Airways.

(Ufficio Stampa EGO Airways – Photo Credits: EGO Airways)