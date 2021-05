Qatar Airways Cargo: partiti tre voli verso l’India con forniture mediche da tutto il mondo

Tre Boeing 777 Freighter di Qatar Airways sono partiti oggi per l’India, trasportando circa 300 tonnellate di forniture mediche da tutto il mondo per sostenere i soccorsi COVID-19. I tre voli sono partiti uno dopo l’altro diretti a Bengaluru, Mumbai e Nuova Delhi nell’ambito dell’iniziativa WeQare di Qatar Airways Cargo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Avendo visto con grande dispiacere l’impatto che questa ulteriore ondata di infezioni da COVID-19 ha avuto sulle persone in India, sapevamo che dovevamo essere parte dello sforzo globale per sostenere i valorosi operatori sanitari del paese. Come leading air cargo carrier nel mondo, siamo in una posizione unica per offrire supporto umanitario immediato attraverso la fornitura di aeromobili per il trasporto delle forniture mediche tanto necessarie, nonché il coordinamento degli accordi logistici. Ci auguriamo che la spedizione di oggi e le ulteriori spedizioni nelle settimane a venire contribuiranno ad alleviare il carico di lavoro degli operatori sanitari locali e forniranno sollievo alle comunità colpite in India”.

L’Ambassador of India to Qatar, His Excellency Ambassador Dr. Deepak Mittal, ha dichiarato: “Apprezziamo profondamente il gesto di Qatar Airways di portare gratuitamente forniture mediche essenziali in India e sostenere la lotta contro il COVID-19”.

La spedizione cargo di oggi include attrezzature DPI, bombole di ossigeno e altri articoli medici essenziali e consiste di donazioni da parte di individui e aziende in tutto il mondo, oltre ai cargo orders esistenti.

Qatar Airways è stata leader nella lotta contro il COVID-19 e nelle prime fasi della pandemia ha fornito voli di aiuto simili alla Cina, con spedizioni di rifornimenti a Pechino, Guangzhou e Shanghai nel febbraio 2020. Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale e uno dei soli sei vettori al mondo ad aver ottenuto il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dalla international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo e unico aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e a HIA, visitare: qatarairways.com/safety.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)