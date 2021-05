News Brevi – 03.05.2021

BOMBARDIER ANNUNCIA I RISULTATI PRELIMINARI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 – Bombardier ha annunciato oggi preliminary financial results and select operating metrics per il primo trimestre, terminato il 31 marzo 2021. I business jet revenues dovrebbero essere pari a $1,3 miliardi, con un aumento del 18% su base annua. Si prevede che EBIT and adjusted EBITDA from continuing operations saranno rispettivamente pari a $19 milioni e $123 milioni. Il free cash flow usage from continuing operations è previsto pari a $405 milioni, inclusi ~$100 milioni di non-recurring cash items. Liquidità pro-forma attesa di $2,6 miliardi rimanenti, dopo che ~$2,4 miliardi dovrebbero essere impiegati per la riduzione della leva finanziaria da inizio anno. Le consegne di business aircraft per il primo trimestre dovrebbero essere di 26 unità. La società resta sulla buona strada per consegnare i previsti 110-120 business aircraft nel 2021. “I risultati finanziari preliminari che condividiamo oggi convalidano le azioni che abbiamo intrapreso per riposizionare la nostra attività e riflettono i progressi che stiamo compiendo sulle nostre priorità strategiche”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier. “Il primo trimestre è stato un buon inizio dell’anno, con le nostre iniziative di riduzione dei costi che hanno iniziato a contribuire al risultato finale. I continui progressi della nostra Global 7500 learning curve e la robusta domanda supportano una significativa espansione dei margini anno su anno. Guardando al futuro, i nostri mercati continuano a mostrare segni di miglioramento e i nostri piani e la performance finanziaria per l’anno rimangono sulla buona strada”. Come annunciato in precedenza, la Società divulgherà i risultati finanziari finali il 6 maggio 2021.

EASA: TECHNICAL COOPERATION CON NORTH ASIA – L’EASA si è aggiudicata un contract for technical cooperation con North Asia nell’ambito dell’EU financed Partnership Instrument. Questo programma consentirà una cooperazione continua e intensificata con la Cina nell’ambito dell’EU-China Aviation Partnership Project e mira a stabilire nuove iniziative di cooperazione tecnica con la Repubblica di Corea e il Giappone. L’obiettivo è promuovere gli interessi dell’aviazione dell’UE con queste importanti aviation countries. Il programma durerà tre anni, da aprile 2021 al 2024. Gestito dall’EASA, il progetto lavorerà con l’industria europea, le organizzazioni a livello dell’EU e le EU National Aviation Authorities, contribuendo alla cooperazione con la competenza dell’aviazione europea, mantenendosi al tempo stesso al passo e scambiando informazioni sulle ultime tendenze e tecnologie dell’aviazione con i paesi partner.

DELTA E SABRE ANNUNCIANO UN TRANSFORMATIVE GLOBAL DISTRIBUTION AGREEMENT – Delta Air Lines e Sabre hanno annunciato lunedì un transformative global distribution agreement che evolverà la loro partnership di lunga data e guiderà il cambiamento nel settore dei viaggi attraverso l’innovazione commerciale e tecnologica. Il nuovo value-based, multi-year distribution agreement rappresenta un primo modello del settore che crea valore per l’intero ecosistema di viaggio, comprese le agenzie di viaggio e i viaggiatori. “La nostra visione è quella di spostare la mentalità dell’intero ecosistema verso la vendita al dettaglio moderna, vendendo ai clienti ciò che vogliono, dove lo vogliono e come lo vogliono su tutti i canali”, ha affermato Jeff Lobl, Managing Director – Global Distribution, Delta. “Siamo grati a Sabre per il loro spirito innovativo e pionieristico nell’intraprendere questo viaggio con Delta e stabilire un nuovo ed entusiasmante percorso per third-party distribution”. Allineando gli interessi del mercato globale dei viaggi, le aziende si aspettano che l’innovativo accordo di distribuzione trasformi il modo in cui i partner di viaggio fanno affari, assicurando che gli acquirenti di viaggi collegati a Sabre continuino ad avere accesso ai contenuti di Delta a livello globale e consentendo a Delta di continuare ad estendere la sua portata con il network Sabre. “Sabre è in viaggio per creare un nuovo mercato per i viaggi personalizzati. L’innovazione tecnologica combinata con le partnership collaborative sono fondamentali per realizzare la nostra visione”, ha affermato Wade Jones, Chief Product Officer, Sabre Travel Solutions. Il New Airline Storefront, sviluppato da Sabre in collaborazione con Delta, CWT e altri partner, è ora completamente disponibile in Sabre Red 360 e fornisce digital “shelves” che organizzano meglio le offerte di una compagnia aerea, per migliorare l’esperienza di acquisto del viaggiatore, generando valore sia per i venditori che per gli acquirenti nell’ecosistema dei viaggi. “La nuova vetrina e i contenuti di Sabre facilitano la comprensione delle nuove offerte di prodotti delle compagnie aeree e semplificano la decisione di acquisto. CWT è un forte sostenitore di un approccio collaborativo per indirizzare una migliore esperienza utente per i nostri consulenti”, ha affermato Erik Magnuson, V.P. – Product Management, Mobility & Payments for CWT.

AMERICAN AIRLINES: PROPOSTE DEDICATE SULL’INFLIGHT ENTERTAINMENT – Questo mese i film in primo piano a bordo dei voli American celebrano l’Asian American and Pacific Islander Month. I clienti possono visualizzare la raccolta di 16 film sull’Asian Pacific Heritage channel e altri May featured movie channels. American collabora con i suoi Employee Business Resource Groups, 20 gruppi composti da oltre 26.000 membri del team di American Airlines che rappresentano background, culture ed esperienze diverse, per evidenziare film che celebrano la diversità nel suo inflight entertainment. Tutto l’inflight entertainment a bordo dei voli American è gratuito, inclusa una raccolta di fino a 600 film e programmi TV. I clienti possono riprodurre in streaming il free entertainment sul proprio telefono, tablet o laptop. Abilitando semplicemente la modalità aereo e connettendosi al segnale “AA-Inflight”, da lì è possibile accedere all’intrattenimento dall’app American Airlines o da aainflight.com.