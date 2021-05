Aeronautica Militare: attrezzature mediche in volo dall’Italia verso l’India

Un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa dell’Aeronautica Militare è decollato intorno alle 17 del 2 maggio da Torino Caselle, diretto a Nuova Delhi, in India, con a bordo un carico di circa 12 tonnellate di attrezzature per l’assistenza respiratoria ed altri apparati di supporto e materiale sanitario destinate al Paese messo in ginocchio dalla pandemia di Covid-19.

Il volo rientra nell’ambito delle attività di concorso messe in atto dal Ministero della Difesa a supporto della Protezione Civile per il contrasto alla pandemia, volute dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Enzo Vecciarelli e dirette dal Comando Operativo di vertice Interforze.

Grazie al supporto di un team specializzato del 3° Stormo di Verona Villafranca, è stato caricato a bordo del velivolo anche un sistema di produzione di ossigeno messo a disposizione dalla Regione Piemonte che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Sullo stesso volo è presente anche un team composto dal personale del gruppo Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte, da un medico della Regione Lombardia e da una rappresentante del Ministero della Salute.

Grazie all’esperienza e alle competenze logistiche maturate nel tempo, il personale ed i mezzi dell’Aeronautica Militare sono impegnati al fianco delle altre Forze Armate e Istituzioni senza soluzione di continuità per garantire sia lo svolgimento dei compiti istituzionali, quali la difesa dello spazio aereo nazionale, che il supporto alla Protezione Civile ed alla popolazione.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)