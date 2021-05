Airbus mostra il C295 FITS mission system operato da ground-based crews

Airbus ha concluso con successo una flight test campaign per dimostrare una nuova capacità per il C295 FITS mission system (COMMOMISS), che gli consente di essere operato da remoto da equipaggi a terra.

La campagna, condotta ad aprile nel sud della Spagna, ha riguardato quattro voli e ha previsto l’utilizzo di un Airbus C295 Intelligence Surveillance Recognition (ISR) testbed equipaggiato con un Collins avionics package.

L’aereo ha eseguito missioni di pattugliamento marittimo standard con tutti i sensori controllati quasi in tempo reale da un operatore di missione basato in una ground station presso il sito Airbus di Getafe. Il sensor control è stato consegnato con successo alla stazione di controllo a terra, con diverse attività di sorveglianza, tra cui Electro-Optical/Infra-Red (EO/IR) pointing control and radar management, eseguite dal ground crew utilizzando la Ka band SATCOM installata.

Durante i test, la ground operator’s situational awareness era completa, condividendo lo stesso set di strumenti e app disponibili nelle onboard Fully Integrated Tactical System (FITS) workstations, trasformando la COMMOMISS ground station in un efficace nodo aggiuntivo.

Tra le sue capacità, COMMOMISS fornirà agli utenti:

– Additional operator’s nodes in the Mission Support Centre, fornendo flessibilità operativa in missioni lunghe e complesse, condividendo compiti tra airborne and ground tactical crew members.

– Integrazione con l’operator’s C2 network, contribuendo alla generazione del quadro operativo comune.

– Accesso immediato a tutti i dati raccolti dai sensori di bordo per analisi in tempo reale, con risorse quasi illimitate disponibili a terra.

– La possibilità di ridurre il numero di operatori (e quindi di postazioni di lavoro) a bordo in missioni di sorveglianza persistenti.

COMMOMISS aprirà il futuro degli airborne tactical mission systems, consentendo una mission system architecture armonizzata, human-machine interface (HMI) and concept of operations (CONOPS) per entrambi, manned and unmanned air vehicles, nonché fixed-wing and rotatory wing aircraft. Supporta una perfetta integrazione nell’overall system-of-systems, fornendo agli operatori global situational awareness e contribuendo alla generazione del Common Operational Picture (COP) nel contesto delle ISR missions.

L’hardware necessario per implementare questa nuova funzionalità è disponibile per i nuovi clienti interessati al C295 ISR, il che significa che le capacità del COMMOMISS potrebbero essere disponibili da ora in poi per qualsiasi cliente, sia come catalogue option che come potenziale di crescita.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)