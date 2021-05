Embraer e Breeze Airways annunciano un Pool Program Agreement

Embraer ha annunciato oggi di aver firmato un long-term Pool Program Agreement con il vettore statunitense Breeze Airways per supportare un’ampia gamma di componenti riparabili per la flotta E190 ed E195 della compagnia aerea. L’accordo include una copertura completa per la riparazione di componenti e parti, nonché l’accesso a un ampio stock di componenti presso il centro di distribuzione di Embraer, che supporterà l’inizio delle operazioni della compagnia aerea.

“Siamo molto felici di estendere la nostra partnership con Embraer per includere il Pool Program, che conferma non solo che otteniamo un accesso immediato a un inventario di parti in modo più efficiente, ma migliora notevolmente la manutenzione dei nostri aeromobili e la schedule reliability. Riduce anche il nostro investimento iniziale e consente una gestione più efficiente del nostro inventario dei pezzi di ricambio”, ha affermato Amir Nasruddin, Vice President Technical Operations & Fleet Programs, Breeze.

“È un onore per Embraer supportare Breeze sin dall’inizio delle sue operazioni”, ha affermato Danielle Vardaro, Head of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. Ogni nuovo Pool contract sottolinea l’importanza del supporto diretto di Embraer ed è una fantastica opportunità per rafforzare le partnership con i nostri clienti. In questo caso particolare, a sostegno di una compagnia aerea in fase di avviamento, la nostra responsabilità è ancora maggiore per garantire regolari operazioni degli aeromobili e l’entrata in servizio”.

Il programma fornirà le soluzioni più efficienti e affidabili alla flotta E-Jets di Breeze. La compagnia aerea beneficerà della disponibilità di pezzi di ricambio, godrà di risparmi significativi sui costi di riparazione e assistenza e manterrà un’attività redditizia. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

L’Embraer Flight Hour Pool Program è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale in inventari e risorse riparabili di alto valore e per sfruttare l’esperienza tecnica di Embraer e il suo vasto repair service provider network. I risultati sono risparmi significativi sui costi di riparazione e di gestione dell’inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse richieste per il repair management, fornendo in ultima analisi livelli di performance garantiti.

(Ufficio Stampa Embraer)