IATA: i costi elevati dei test potrebbero bloccare il recupero

L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi a garantire che i costi elevati per i test COVID-19 non mettano i viaggi fuori dalla portata di individui e famiglie.

“Per facilitare un riavvio efficiente dei viaggi internazionali, i test COVID-19 devono essere convenienti, tempestivi, ampiamente disponibili ed efficaci”, afferma IATA.

“Un campionamento IATA dei costi per i test PCR (il test più frequentemente richiesto dai governi) in 16 paesi ha mostrato ampie variazioni in base ai mercati e all’interno dei mercati. I risultati includono:

– Tra i mercati esaminati, solo la Francia si è conformata alla raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) affinché lo Stato sostenga il costo dei test per i viaggiatori.

– Dei 15 mercati in cui è previsto un costo per il test PCR per l’individuo, il costo minimo medio per il test era di $90, il costo massimo medio per il test è stato di $208.

Anche prendendo la media dei costi di fascia bassa, l’aggiunta del test PCR alle tariffe aeree medie aumenterebbe notevolmente il costo del volo per i singoli. Prima della crisi, il biglietto aereo medio di sola andata, comprese le tasse e le spese, costava $200 (dati del 2019). Un test PCR da $90 aumenta il costo del 45% a $290. Aggiungendo un altro test all’arrivo, il costo di sola andata aumenterebbe del 90% a 380$. Supponendo che siano necessari due test in ciascuna direzione, il costo medio per un return-trip individuale potrebbe gonfiarsi da $400 a $760.

L’impatto dei costi dei test COVID-19 sui viaggi familiari sarebbe ancora più grave. Sulla base dei prezzi medi dei biglietti ($200) e del test PCR medio di fascia bassa ($90) due volte a tratta, un viaggio per quattro persone che sarebbe costato $1.600 pre-COVID, potrebbe quasi raddoppiare fino a $3.040, con $1.440 di costi per i test”, prosegue IATA.

“Poiché le restrizioni sui viaggi vengono rimosse nei mercati domestici, stiamo assistendo a una forte domanda. Lo stesso ci si può aspettare nei mercati internazionali. Ma ciò potrebbe essere pericolosamente compromesso dai costi dei test, in particolare dai test PCR. L’aumento del costo di qualsiasi prodotto soffocerà in modo significativo la domanda. L’impatto sarà maggiore per i viaggi a corto raggio (fino a 1.100 km), con tariffe medie di 105 dollari, i test costeranno più del volo. Non è quello che si vuole proporre ai viaggiatori all’uscita da questa crisi. I costi dei test devono essere gestiti meglio. Questo è fondamentale se i governi vogliono salvare posti di lavoro nel turismo e nei trasporti, evitando di limitare le libertà di viaggio ai ricchi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il Regolamento Sanitario Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che gli Stati non dovrebbero addebitare i costi per i test o la vaccinazione richiesti per il viaggio o per il rilascio di certificati. Il Comitato di emergenza COVID dell’OMS ha recentemente ribadito questa posizione, invitando i governi a ridurre l’onere finanziario per i viaggiatori internazionali derivanti dal rispetto dei requisiti dei test e di qualsiasi altra misura di salute pubblica implementata dai paesi. Molti stati stanno ignorando i loro obblighi derivanti dai trattati internazionali, mettendo a repentaglio la ripresa dei viaggi e rischiando milioni di mezzi di sussistenza. I costi elevati dei test incentivano anche il mercato dei certificati falsi”, prosegue IATA.

“I costi dei test non dovrebbero frapporsi tra le persone e la loro libertà di viaggiare. La soluzione migliore è che i costi siano sostenuti dai governi. È loro responsabilità secondo le linee guida dell’OMS. Non dobbiamo lasciare che il costo dei test, in particolare il test PCR, limiti la libertà di viaggiare ai ricchi o a coloro che possono essere vaccinati. Un buon riavvio del viaggio significa molto per le persone: dalla sicurezza del lavoro personale, alle opportunità di lavoro e alla necessità di vedere familiari e amici. I governi devono agire rapidamente per garantire che i costi dei test non blocchino una ripresa del viaggio”, ha affermato Walsh.

“Tra i mercati esaminati, la Francia rappresenta la migliore pratica. Sostiene il costo dei test, compresi i test per facilitare il viaggio. Il Parlamento europeo sta muovendo l’Europa nella giusta direzione. La scorsa settimana, ha chiesto che i test siano universali, accessibili, tempestivi e gratuiti in tutta la CE”, afferma IATA.

“La Francia e il Parlamento europeo stanno aiutando a fare da apripista. Siamo in un’emergenza sanitaria ed economica. I test fanno parte della strada per il recupero. Quindi è responsabilità dei governi garantire che i test siano accessibili a tutti. Se i governi non intendono rendere i test gratuiti, almeno devono garantire che non vi sia alcun profitto da parte delle società di test a scapito di persone che vogliono semplicemente tornare a una qualche forma di normalità nelle loro abitudini di vita e di viaggio. E tale controllo dovrebbe includere i governi stessi che, in nessuna circostanza, dovrebbero addebitare una tassa per questo servizio fondamentale”, ha detto Walsh.

“I mercati coperti dal campionamento IATA erano Australia, Brasile, Francia, Germania, Indonesia, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Non tutti questi mercati richiedono test PCR. Tuttavia, i requisiti in entrata per i test PCR da parte di molti stati rendono la disponibilità di opzioni convenienti ovunque fondamentale”, conclude IATA.

